Російські загарбники продовжують зазнавати невдач

Російські загарбники втратили контроль над селом Циркуни, яке розташоване за 17 кілометрів від Харкова, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

«В результаті наступу підрозділів Збройних Сил України ворог втратив контроль над населеним пунктом Циркуни. Противник намагався вести наступ у напрямку населеного пункту Вірнопілля [Ізюмського району Харківської області], успіху не мав, зазнав втрат та відійшов», – сказано у вечірньому зведенні Генштабу від 7 травня.

Зазначимо, що напередодні окупанти підірвали три автомобільні мости в селах Циркуни і Руські Тишки, аби сповільнити контр-наступ українських воїнів. Водночас українські воїни 6 травня відбили у росіян п'ять сіл на Харківському напрямку.

Ще одної невдачі російські нацисти зазнали біля Пологів Запорізької області. За інформацією Генштабу, там підрозділи українські воїни успішно нанесли вогневе ураження противнику, знищивши частину його озброєння та військової техніки. Після цього росіяни залишили позиції. Також ЗСУ не дал окупантам здійснити наступ на село Полтавка у Запорізькій області.