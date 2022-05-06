Харківський напрямок один з найгарячіших на сході

Збройні сили України відбили у росіян декілька сіл у Харківській області. Це п’ять сіл та частково ще одне село на пінічний схід від Харкова. Успішна контратака на цьому напрямку розпочалася ще 5 травня.

«За результатами наступу підрозділами Сил оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Олександрівка, Федорівка, Українка, Шестакове, Перемога та частиною села Черкаські Тишки», – повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 6 травня.

Карта визволених сіл Харківщини (@InsiderUKR)

На Ізюмському напрямку росіяни намагалися здійснити наступ у напрямку села Нова Дмитрівка, що біля Барвінкового, але він був безуспішний.

Як додали у ЗСУ, противник блокує окремі віддалені населені пункти Харківської області та систематично обстрілює позиції українських військ, в тому числі із реактивних систем залпового вогню.

Загалом станом на цю добу найбільш активно російська армія наступає на Слобожанському та Донецькому напрямках.

«На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії у напрямку населеного пункту Шандриголове. На Сєвєродонецькому напрямку намагався встановити контроль над населеними пунктами Рубіжне та Воєводівка, успіху не мав. На Попаснянському напрямку проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Нижнє. На Авдієвському та Курахівському напрямках обмежився обстрілами позицій підрозділів Сил оборони України», – додали у Генштабі.

Наступальні дії російської армії мають за мету встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями та утримати сухопутний коридор між Донбасом та Кримом.