21-річний Вадим Шишимарін вистрілив у голосу 62-річному беззбройному цивільному мешканцю Сумщини

Київський апеляційний суд змінив вирок 21-річному російському військовому Вадиму Шишимаріну, який убив цивільного беззбройного українця. Суд попередньої інстанції засудив окупанта до довічного ув’язнення.

Вадим Шишимарін став першим російським військовим, якого судили в Україні за вбивство цивільного. 23 травня Солом’янський суд Києва визнав 21-річного російського військового винним у порушенні законів і звичаїв війни за ст. 438 ККУ та призначив йому довічне ув’язнення. Цей вирок адвокати підсудного оскаржили в апеляції.

У п’ятницю, 29 липня, Київський апеляційний суд пом’якшив вирок Вадиму Шишимаріну, замінивши довічне на 15 років позбавлення волі. Суд виключив із вироку мотивування про вчинення злочину за попередньою змовою та вчинення злочину щодо літньої людини, що обтяжували покарання.

Вадим Шишимарін – сержант та командир відділення танкової «Кантемирівської дивізії», що базується в Московській області. За даними слідства, він приїхав в Україну 24 лютого та перетнув кордон у Сумській області. Після того, як ЗСУ розбили російську колону, його угруповання почало відступати до кордону з Росією. 28 лютого в селищі Чупахівка на Сумщині російські військові зустріли 62-річного цивільного беззбройного мешканця Олександра Шеліпова. Шишимаріну наказали вистрілити у чоловіка, бо той нібито міг здати російські позиції українським військовим.

Після повторного наказу Вадим Шишимарін убив Олександра Шеліпова пострілом у голову. Під час досудового розслідування він визнав провину і розкаявся та пояснив, що нібито виконував наказ командира. Однак суд не взяв до уваги ці пояснення, оскільки з'ясувалося, що наказ віддав військовий, який не був безпосереднім командиром Вадима Шишимаріна.