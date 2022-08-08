У понеділок, 8 серпня, над Уманським районом Черкаської області сили протиповітряної оборони збили російську ракету. Внаслідок падіння її уламків двоє людей отримали поранення, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

«Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано», – йдеться в його повідомленні.

Табурець повідомив, що на місці події вже працюють рятувальники і вкотре закликав жителів не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Рятувальники повідомили, що падіння уламків ракети спричинило пожежу на площі 70 квадратних метрів.

Повітряну тривогу в Черкаській області оголосили в 10:14, а о 10:47 її скасували. Приблизно в той самий час тривогу оголошували майже по всій Україні.

Перед цим, о 10:00, ППО збила російську крилату ракету типу «Калібр» над Одеською областю.