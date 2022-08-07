Росіяни в неділю, 7 серпня, після 19:40 завдали ракетних ударів по кількох об’єктах військової інфраструктури у Вінницькій області. Повітряну тривогу в регіоні оголосили із запізненням – після перших двох вибухів, наразі причину несправності системи оповіщення про ракетну небезпеку з’ясовують. Внаслідок ударів є постраждалі.

Перші вибухи на Вінниччині пролунали о 19:40, а повітряну тривогу в області оголосили через 5 хв після цього. О 19:50 в області пролунав третій вибух і повітряну тривогу оголосили майже по всій Україні.

Спершу міський голова Вінниці Сергій Моргунов підтвердив, що в області було чутно звуки вибухів, але повідомив, що на території Вінницької міської громади надзвичайних ситуацій не зафіксовано. Однак «Суспільне» зазначає, що вибухи пролунали в одній із сусідніх громад.

Пізніше командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що кілька російських ракет влучили в об’єкти військової інфраструктури.

«На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку», – сказано в повідомленні.