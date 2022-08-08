Основним носієм таких ракет є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160

Війська держави-терориста Росії застосували для удару по військових об’єктах у Вінницькій області гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М «Кинджал». Про це повідомило у Facebook Командування Повітряних сил ЗСУ.

Основним носієм таких ракет є винищувач МіГ-31, також можуть застосовуватись бомбардувальники Ту-22М3 та Ту-160.

«Це найновіший тип ракет, які має на озброєнні Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено усього декілька десятків. Бойова частина Х-47М становить 500 кг, швидкість ракети dsl 3500 – понад 12000 км/год», – йдеться у повідомленні.

У відомстві розповіли, що після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12000 км/год.

Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в ЗСУ засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти та знищувати її.

«Із 24 лютого 2022 року зафіксовано лише декілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях», – зазначили в командуванні ПС ЗСУ.

Додамо, що вперше про застосування ракети «Кинджал» Росія заявила у березні. Згідно з повідомленням міноборони держави-терориста, 18 березня ракету запустили по Івано-Франківській області. Пізніше пуски Росією надзвукових ракет підтвердили й США.

Зазначимо, що 7 липня на Вінниччині о 19:40 було чутно два звуки, схожі на вибухи. Уже о 19:45 у області та місті оголосили повітряну тривогу. Близько 19:50 звук вибуху пролунав втретє. Відбій тривоги оголосили за кілька годин – о 22:37 годині.

Начальник Вінницької ОВА Сергій Борзов прокоментував вибухи, які чули вінничани. За його словами кілька ракет влучили по військових об’єктах. Внаслідок обстрілу є постраждалі.