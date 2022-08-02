Вибух пролунав на території Червоноградського району

Увечері у вівторок, 2 серпня, російські війська завдали ракетного удару по Львівщині. За інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, попередньо ракета влучила по Червоноградському району.

«Попередньо: вибух на території Червоноградського району внаслідок ракетного удару. Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом», – написав він у Telegram.

Крім того, 2 ракети над Вінницькою областю збила протиповітряна оборона, повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Пізніше Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що на Львівщині ракета влучила в зенітний ракетний комплекс, розмір збитків та кількість постраждалих уточнюється. Загалом росіяни випустили 8 ракет типу Х-101 (Х-555) у напрямку центральних, південних та західних областей України з району Каспійського моря, застосувавши стратегічні бомбардувальники Ту-95 (Ту-160). Сім із них вдалося збити силам ППО: шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації.

Востаннє Львівщину росіяни обстрілювали 25 травня. Тоді вночі росіяни завдали ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, постраждали четверо людей. Загалом тоді із Чорного моря було випущено 6 крилатих ракет, дві з яких збили сили ППО, а 4 – влучили у військовий об'єкт.

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