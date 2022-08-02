Ракетна атака РФ спричинила повітряну тривогу в усіх регіонах України, крім Херсонщини та окупованого Криму. Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що над Вінницькою областю українська ППО збила дві ворожі ракети.

Зазначимо, що у вівторок, 2 липня, близько 17:40 повітряна тривога була оголошена майже у всіх областях України, крім окупованого Криму і Херсонщини. Станом на 18:37 оголосили про відбій тривоги по всій країні, крім окупованих територій.

Попередньо відомо, що одна з російських ракет влучила по Червоноградському району Львівської області.