Режисер з початком повномасштабного вторгнення повернуся в Маріуполь, щоб зняти фільм

В українських кінотеатрах 17 листопада вийде документальний фільм Мантаса Кведаравічюса «Маріуполіс 2», у якому задокументовані події березня 2022 року в Маріуполі. Фактично фільм коштував режисерові життя: його взяли в полон та вбили росіяни.

Мантас Кведаравічюса

Ще у 2016 році режисер зняв фільм «Маріуполіс» (його можна побачити тут), де розповів про місто, що живе усупереч війні. Новий фільм говорить про місто, повністю занурене у війну. Проте у картині немає ані героїчних битв, ані військової звитяги. Мешканці міста прибирають уламки, сварять владу, готують їжу, плутають грішне з праведним. Вони живуть у зруйнованому місті, знайшовши прихисток у церкві євангельських християн баптистів. Там намагаються допомогти людям. Доти, доки можуть.

Щоб зняти це режисер з початком повномасштабного вторгнення повернуся в Маріуполь, адже хотів продовжити фіксувати життя міста. Проте наприкінці березня 2022 року його взяли в полон та вбили російські військові.

Знятий режисером матеріал зберегла його наречена, українка Ганна Білоброва, яка перебувала в Маріуполі разом із ним. Вона змогла вивезти відео до Литви, де змонтувала фільм разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини «Маріуполіса».

Кадр з фільму

Світова прем’єра відбулася в позаконкурсній секції «Спеціальний показ» 75-го Каннського кінофестивалю, де стрічка отримала спеціальний приз журі «Золоте око». В Україні «Маріуполіс 2» став фільмом-відкриттям спеціального випуску 19-го Docudays UA «Надзвичайний стан».

«Більше не було ні минулого, ні майбутнього. Це був рай у пеклі, делікатні крила метелика. Це було серцебиття життя», – так розповідають про фільм на сайті Каннського фестивалю.

Кадр з фільму

Фільм, що вийшов у підсумку, є хронікою, де камери виступає спостерігачем, хоча і не стороннім (насамперед не відстороненим, як, наприклад у фільмах Лозниці). Герої проживають життя перед камерою, складаючи його з уламків. Ми навіть не завжди бачимо їх обличчя, що надає картині в цілому ефект узагальнення.

Це фільм-свідчення, фільм-фіксація, де буденність війни розповідає про неї та її жертв, що відчайдушно намагаються вижити, часом більше, ніж офіційні зведення.

Наразі фільм можна буде подивитись у Києві, інформація щодо прокату в інших містах наразі уточнюється.