Фільм «Фортеця Маріуполь» розповідає про оборонців «Азовсталі»

Із 12 листопада до 22 листопада на Львівщині триватиме 19 Мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Фестиваль розпочнеться у Львові й побуває у 22 областях України та вперше – за кордоном.

Мандрівка Львівщиною триватиме з 12 до 22 листопада. Тема цьогорічного Мандрівного Docudays UA – «Надзвичайний стан».

«У візуальному оформленні ми додали смуги, що нагадують заклеєне скотчем вікно. Вони стали своєрідним символом надзвичайного стану та воєнних дій. Але ми залишаємо цей мирний пейзаж за вікном як образ нашої майбутньої перемоги й усіх відкладених планів, до яких обов’язково повернемося», – зазначили організатори.

До програми Мандрівного Docudays UA увійде блок короткометражних стрічок, знятих українськими режисерами й режисерками після початку повномасштабного вторгнення. Серед них – фільм Надії Парфан.

«Я не хотіла робити фільм про війну». «24 лютого сценаристика втратила сенс. Кіно втратило сенс. Все втратило сенс. Це був параліч професійної ідентичності. Який сенс робити авторське кіно, якщо в твою країну суне навала загарбників? А потім мені приснився сон. Це був сон про те, що треба зняти цей фільм. Це найінтимніше, що я коли-небудь робила — як в кадрі, так і по цей, режисерський, бік», – написала режисерка.

Також будуть представлені іноземні та українські фільми з програми 19-го Docudays UA, яку команда готувала ще взимку для показів у кінотеатрах Києва. Повну програму можна побачити тут.

З міркувань безпеки та із врахуванням реалій воєнного стану в Україні точну адресу подій буде повідомлено лише зареєстрованим учасникам. Усі реєстраційні форми будуть прикріплені до анонсів подій.

Вже традиційно під час Мандрівного відбудуться події правозахисної програми Rights Now! Це п‘ять розмов у форматі онлайн, де разом з експерт(к)ами можна обговорити й відрефлексувати наслідки війни. Зокрема, як війна впливає на психічне здоров’я, який вплив має на довкілля і як із цим впоратись у майбутньому.

Також на Docuspace можна буде переглянути онлайн кінопрограму «Надзвичайний стан». Стрічки будуть доступними лише на території України.

Кінопрограма на Львівщині:

Львів

12 листопада

17:00 Показ та обговорення фільму «Казка про коника». Стрічка розповідає про найвідомішого українця в Естонії Анатолія Лютюка, дисидента, монаха в миру та художника, і його волонтерську місію на Донбасі. Окрім своєї волонтерської діяльності, Анатолій також збирає добрі історії, адже багато років тому дав обітницю знаходити щось добре у кожному дні. У цьому йому допомагає дерев'яний Коник, який стає героєм казок про тварин на війні, написаних за мотивами реальних подій. Документальні кадри в картині чергуються у фільмі з анімацією. Режисери –Денис Страшний та Уляна Осовська.

Реєстрація на подію.

15 листопада

16:00 Показ та обговорення фільму «Літургія протитанкових перешкод». Розповідь про українців, які тимчасово змінили професію та хочуть бути корисними Україні під час війни з Росією. Українці змінюють свої професії та пристосовуються до потреб воєнного часу. У художніх майстернях скульптори виготовляють протитанкові перешкоди. Мовчазні постаті українських діячів, янголів, козаків та множинні копії Ісуса Христа, наче теракотова армія, завмерли в очікуванні нових творінь. Майстри зварюють металеву оборону для Збройних Сил України. Режисер – Дмитро Сухолиткий-Собчук.

Реєстрація на подію.

18 листопада

16:00 Показ та обговорення фільму «Земля Івана». Іван Приходько – один з народних художників України. Він самоук, живе в селі, і все, що виходить з-під його пензликів чи різця – наївне та чесне мистецтво. Його світосприйняття, його внутрішній світ сповнені краси та радості. Одного дня картини Івана потрапляють на виставку в Мистецькому арсеналі. Чи проміняє він маленьку сільську хатинку на міське життя? Режисер – Андрій Лисецький.

Реєстрація на подію.

22 листопада

16:00 Показ та обговорення фільму «Фортеця маріуполь. Орест». «Фортеця Маріуполь» – це цикл фільмів, побудованих на відеодзвінках до воїнів, які були оточені російською армією у Маріуполі на заводі «Азовсталь». Від початку облоги режисерка веде розмови з бійцями полку «Азов», розкриваючи їхні портрети. Героєм фільму став Орест (Дмитро Козацький) – колишній зв’язківець, а нині голова прес-служби полку «Азов» у Маріуполі. Орест від початку російського вторгнення висвітлював світові ситуацію в місті та на «Азовсталі», де потрапив у російський полон. Уже після виходу фільму Дмитра після чотирьох місяців у неволі повернули додому під час обміну полоненими. Режисерка – Юлія Гонтарук.

Реєстрація на подію.

Трускавець

19 листопада

15:00 Показ і обговорення фільму «І кожна річка». «Річки мають для людини сакральне значення. Кожен народ має свою священну річку. Особисто для мене – це річка Остер, яка, на жаль, скоро може зникнути. Але щоб ця історія була цікавою і для вас, я розповім також про ваші річки, на берегах яких ви народилися та зростали. Адже ваші річки теж можуть зникнути. Кожна річка – чиїсь відображення і пам'ять. І стан кожної з них – це результат нашої з вами діяльності чи бездіяльності, а не лише кліматичних змін, як ми часто думаємо, щоб виправдовувати цим свої дії. Тож спробуємо розібратися», – розповідає режисерка фільму Олеся Моргунець-Ісаєнко.

Реєстрація на подію.