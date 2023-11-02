Каденція ради мала закінчитись 31 березня 2023

Рішення про подовження повноважень Ради державної підтримки кінематографії на чолі з Артемом Колюбаєвим визнано незаконним. Таке рішення прийняв Київський окружним адміністративний суд, що розглядав позов Національної спілки кінематографістів.

Суть справи полягає у тому, що Кабінет міністрів 7 березня 2023 року вирішив продовжити повноваження Ради з державної підтримки кінематографії, чия каденція мала завершитись 31 березня 2023 року до кінця воєнного стану і ще на три місяці після його припинення.

«Повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 277, продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а формування нового складу Ради з державної підтримки кінематографії в період воєнного стану не проводиться», – йдеться у постанові Кабміну від 07.03.2023.

Діяльність Ради регулюється Законом України «Про підтримку кінематографії». Каденція Ради триває два роки, тож мала закінчитись 31 березня 2023, члени Ради можуть перебувати на посаді лише один раз. Кабмін пояснив своє рішення воєнним станом, але «Закон про воєнний стан» не регулює питання подовження каденції Ради з підтримки кінематографії.

Нагадаємо, саме Рада відповідає за кінцеве затвердження фільмів, яким Держкіно надає бюджетне фінансування за результатами пітчингів.

Саме тому українські кінематографісти, зокрема Українська кіноакадемія та Національна спілка кінематографістів, виступили проти рішення уряду.

Кінематографісти вважають, що таке рішення Кабміну створює корупційні ризики, суперечить принципам верховенства права та європейському вектору розвитку держави. Про це йдеться у заяві Української кіноакадемії. Крім того, на думку підписантів заяви, Рада скомпрометувала себе численними порушеннями впродовж 2022-23 років.

«Засідання відбувалися у закритому режимі, що суперечить п. 11 Статті 9. Деякі члени Ради, попри явні ознаки конфлікту інтересів, продовжують перебувати у складі Ради, порушуючи тим самим п. 3 Статті 9 Закону (робота на кінопроектах, які отримали державне фінансування впродовж чинної каденції)», – йдеться у заяві.

Згодом Національна спілка кінематографістів України подала позов проти Кабінету Міністрів через постанову про подовження повноважень чинного складу Ради з державної підтримки кінематографії. 13 червня в Київському окружному адмінсуді відбулося перше судове засідання у цій справі. 2 листопада суд таки визнав рішення Кабміну незаконним. Проте члени ради готуються подати апеляцію.



Довідка:



Рада з державної підтримки кінематографії – державний орган виконавчої гілки влади України, створений у 2018 році. Серед ключових повноважень РДПК – право кінцевого затвердження переліку фільмів, яким надається державне фінансування за результатами пітчингів Мінкульту/Держкіно/УКФ, а також право затвердження чи є фільм українським національним фільмом. Рада з державної підтримки кінематографії має складатися з дев'ятьох осіб, які призначаються терміном на два роки. Найновіший склад ради було обрано у березні 2021 року. До її складу увійшли: