Державне агенство України з питань кіно проводить 19-й пітчинг кінопроєктів, тобто розподіл державного фінансування в сфері кінематографії. Презентації, тобто другий та найважливіший етап конкурсу, завершується уже 11 червня. А потім Рада з державної підтримки кінематографії, згідно з українським законодавством, має ухвалити остаточне рішення, кому і скільки грошей дати.

Йдеться про значну суму, а саме про розподіл майже 600 млн грн бюджетних грошей. Це відбувається попри громадський спротив та визнання судом нелегітимності Ради, термін повноважень якої давно минув.

Усе це дає підстави українським кінематографістам говорити про незаконність пітчингу. На початку року українська кіноспільнота навіть зверталася до президента, голови Верховної Ради та прем‘єр-міністра з пропозицією передати цьогорічний бюджет Держкіно на потреби Збройних Сил України. Тепер більшість режисерів та продюсерів пітчинг бойкотує. Більшість, але не всі. Дехто з них (цікаво, що серед них є й підписанти листа) пояснює своє рішення тим, що «кіно – це теж зброя» і що «як дають гроші, треба знімати».

Проте перш ніж Держкіно оголосить переможців варто нагадати усі серії цього аж ніяк не захоплюючого серіалу.

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У березні 2022 року через початок повномасштабного вторгнення було скасовано черговий 18-й пітчинг. Про його проведення Держкіно повідомило 13 січня 2022 року. Після 18-го конкурсу на 2022-й було заплановано ще два: 19-й та 20-й. Проте березні 2022 року Держкіно назвало проєкти, які пройшли технічний відбір, але оголосило, що пітчингів не буде до завершення воєнного стану.

«В умовах воєнного стану провести подальші етапи конкурсного відбору кінопроєктів неможливо. Тому його завершення відбудеться після припинення дії воєнного стану», – йшлося у повідомленні.

7 березня 2023 року уряд вирішив продовжити повноваження Ради з державної підтримки кінематографії на чолі з Артемом Колюбаєвим, чия каденція мала завершитись 31 березня 2023 року до кінця воєнного стану і ще на три місяці після його припинення.

«Повноваження членів Ради з державної підтримки кінематографії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 277, продовжуються на весь період воєнного стану та протягом трьох місяців з дня його припинення чи скасування, а формування нового складу Ради з державної підтримки кінематографії в період воєнного стану не проводиться», – йдеться у постанові Кабміну від 07.03.2023.

Кінематографісти заявили, що таке рішення Кабміну створює корупційні ризики, суперечить принципам верховенства права та європейському вектору розвитку держави. Про це йдеться у заяві Української кіноакадемії.

Крім того, на думку підписантів заяви, Рада скомпрометувала себе численними порушеннями впродовж 2022-23 років.

«Засідання відбувалися у закритому режимі, що суперечить п. 11 Статті 9. Деякі члени Ради, попри явні ознаки конфлікту інтересів, продовжують перебувати у складі Ради, порушуючи тим самим п. 3 Статті 9 Закону (робота на кінопроєктах, які отримали державне фінансування впродовж чинної каденції)», – йдеться у заяві.

Національна спілка кінематографістів України оскаржила це рішення Кабміну у суді. Позов розглядав Київський окружний адміністративний суд, який задовольнив його, визнавши Раду нелегітимною. Це відбулось 2 листопада 2023 року. Проте члени ради подали апеляцію.

Нагадаємо, діяльність Ради регулюється Законом України «Про підтримку кінематографії». Її каденція триває два роки, тож мала закінчитись 31 березня 2023, члени Ради можуть перебувати на посаді лише один раз. Кабмін пояснив своє рішення воєнним станом, але «Закон про воєнний стан» не регулює питання подовження каденції Ради з підтримки кінематографії.

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У січні 2024 року українська кіноспільнота закликала перенаправити виділені на підтримку кінематографії гроші на ЗСУ. Причиною стала недовіра до Держкіно, що розподілятиме бюджет. А також те, що Рада з державної підтримки кінематографії є нелегітимною й продовжує діяльність незаконно.

Про це йдеться у відкритому листі, з яким кінематографісти звернулись до президента України, голови Верховної Ради, прем‘єр-міністра України.

Лист підписали режисери, продюсери, лідери громадських кіноорганізацій, кінокритики та представники інших кінопрофесій.

Цьогорічний бюджет на підтримку кінематографії (та на документацію воєнних злочинів, що не входить в компетенцію Держкіно та потребує спеціальних знань та вмінь) цього року є рекордним та становить 589,6 млн грн.

«У той час, як багато кінематографістів стали військовослужбовцями і потребують адекватного забезпечення – від грілок для ніг до дронів, уряд планує виділити рекордне фінансування Державному агентству з питань кіно, яке функціонує без затвердженої стратегії, керується некомпетентною Головою, а рішення про ефективне використання коштів приймає Рада з підтримки кінематографії, яка мала за законом скласти свої повноваження в березні 2023 року», – заявляють кінематографісти.

Натомість 4 березня 2024 року вийшов наказ про затвердження нового порядку прийняття рішення Радою з державної підтримки кінематографії та порядок проведення пітчингу, і у цей же оголосили 19-й конкурс.

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23 квітня Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва остаточно визнав незаконним нинішній склад Ради з державної підтримки кінематографії при Держкіно.

Адвокатка наголосила, що кіноспільнота чекає конкурсу і реалізації законного права на формування нової ради, адже термін повноважень нинішнього складу ради давно сплив.

Як же тоді проводять пітчинг? Справа у тім, що Верховний Суд у складі судді Касаційного адміністративного суду ухвалою від 24.05.2024 зупинив виконання рішення Київського окружного адміністративного суду від 02.11.2023 та постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 23.04.2024 у справі № 320/17067/23 до закінчення її перегляду у касаційному порядку. Касаційне провадження триває. Держкіно продовжує наполягати, що інформація про нелегітимність повноважень Ради з державної підтримки та можливе неефективне використання бюджетних коштів є маніпулятивною та не відповідає дійсності.

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Згідно з оголошенням Держкіно, відбирають проєкти за такими трьома напрямами:

документування воєнних злочинів та про героїзм служб, які захищають, забезпечують/підтримують життєдіяльність суспільства країни під час війни, а також героїзм людей різних професій та волонтерів;

фільми про історичні постаті в державотворенні України, сучасних героїв українського народу та про події, що висвітлюють історію України;

фільми з тематикою патріотичного виховання дітей та молоді на українській історії, культурі, традиціях та цінностях для формування ціннісних орієнтирів та почуття патріотизму.

Ми уважно дивимося усі презентації проєктів та розповімо про те, хто та які суми отримає з державного бюджету. А поки режисер Дмитро Мойсеєв («Сірі бджоли», «Такі красиві люди») просто під час презентації зняв свій новий проєкт з конкурсу саме через ситуацію, що склалась довкола пітчингу.