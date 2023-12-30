Підбиваючи підсумки 2023 року хочемо не лише нагадати про яскраві нагороди та прем’єри, але і про найгучніші скандали у сфері кіно в Україні та світі.

Голлівуд та страйк

Звичайно, однією із найрезонансніших подій року став страйк акторів та сценаристів у Голлівуді. Через нього зривались релізи, відкладались прем’єри та скорочувались сезони серіалів. Без сумніву, страйк Гільдії сценаристів США та профспілки акторів SAG-AFTRA став наймасштабнішою подією у сфері кіно за весь 2023 рік.



Все почалося 2 травня, коли сценаристи виступили проти Альянсу продюсерів кіно та телебачення, що представляв найбільші студії Голлівуду з вимогами покращити умови праці. Йшлося насамперед про підвищення заробітної платні та введення обмежень на використання штучного інтелекту, який може залишити сценаристів без роботи.



14 липня до страйку приєдналися актори, які також висловили своє невдоволення умовами праці та оплати, зокрема тими, що пропонують стрімінгові сервіси. Також актори агітували за покращення медичного страхування та надання захисту від дискримінації та домагань. Страйк призвів до найбільшої з часів пандемії зупинки кіновиробництва в Америці.



Страйки сценаристів та акторів завершилися 27 вересня та 8 листопада відповідно. В результаті було досягнуто угоди: заробітна плата сценаристів протягом трирічного періоду отримає сумарну надбавку на 13%, запроваджено правила та обмеження використання штучного інтелекту при створенні сценаріїв. Актори також домоглися підвищення пенсійних та медичних відрахувань, а також матеріальних надбавок за трансляцію фільмів та серіалів за їх участю на стрімінгових платформах.



Роберт де Ніро та цензура

Роберт Де Ніро (фото Катерини Сліпченко)

27 листопада 2023 року у Нью-Йорку відбулася церемонія вручення нагород незалежної кінопремії «Готем». Щорічно там вручаються призи творцям незалежних фільмів. Одним із цьогорічних призерів став актор Роберт де Ніро, якому присудили почесну нагороду за роль у фільмі Мартіна Скорсезе «Вбивці квіткової повні». Актор вийшов на сцену та хотів проголосити вдячну промову, утім побачив, що заготовлений актором текст було відредаговано без його відома, що сильно обурило Де Ніро.



«Початок моєї промови відредагували й обрізали нічого мені не сказавши, тому я хочу прочитати її повністю», – проголосив актор. Після цієї заяви він дістав телефон та зачитав оригінальний текст свого звернення до учасників заходу.



Де Ніро заявив, що світ загруз у брехні, розкритикував актора вестернів Джона Вейна за підтримку вилучення земель у корінних американців, звинуватив експрезидента США Дональда Трампа у брехні. На закінчення актор висловив невдоволення на адресу Apple та Gotham Awards через спроби цензури.

Канг та насильство

Джонатан Мейджорс, Канг Завойовник з всесвіту Marvel, опинився у суді. Наприкінці березня служба 911 отримала дзвінок від тридцятирічної жінки, яка заявила, що Мейджорс напав на неї. Прибувши на місце, співробітники правоохоронних органів побачили у потерпілої сліди побоїв та скерували її до лікарні. Мейджорса ж затримали за звинуваченням у домашньому насильстві.



Того ж дня актор постав перед судом й був звинувачений у нападі та на свою колишню дівчину Грейс Джаббарі, домаганні та хуліганстві, після чого його відпустили під заставу. Згодом до звинувачення приєдналися ще кілька жінок. Судовий розгляд справи триває, проте студія Marvel оголосила, що 34-річного актора звільнено. На 2025 рік було заплановане виробництво стрічки «Месники: Династія Канґа», де актор мав стати головним персонажем.

Ембер Герд та «Аквамен»

Одним з наймедійніших скандалів 2022 року став позов Джонні Деппа проти Ембер Герд. Актор звинуватив колишню дружину у наклепі. Нагадаємо, раніше Герт звинуватила Деппа у домашньому насильстві. Депп назвав це брехнею, яка негативно позначилася на його кар'єрі. 1 червня 2022 року журі присяжних винесло рішення на користь Деппа, а про судовий процес було знято фільм Hot Take: The Depp/Heard Trial та міні-серіал «Депп проти Герд».



Після цього в останньому фільмі за її участю «Аквамен та загублене королівство» роль актриси сильно скоротили при фінальному монтажі. За словами Герд, це помста Голлівуду за участь у судовому процесі проти Деппа. Проте, режисер сиквелу Джеймс це спростовує. Ван каже, що зміщення фокуса було заплановано спочатку і ніяк не пов'язане із самою актрисою.

Русалонька та расизм

Головну ролі зіграла Голлі Бейлі (кадр з фільму)

Фільм Disney «Русалонька», римейк мультфільму з живими акторами, ще на етапі зйомок викликав чимало суперечок. Уже після прем’єри критикували акторів, спецефекти та графіку. Найважче було виконавиці головної ролі Голлі Бейлі, яка, за словами американської співачки та актриси Стефані Міллс, зіткнулася з расизмом. Темношкіру Русалоньку закидали повідомленнями із негативним расистським підтекстом. Проте актриса заявила, що намагається не звертати на них увагу.

Серіали та росіяни

Один зі скандалів в Україні пов’язаний з державним фінансуванням серіалів та фільмів в час війни. Спочатку стало відомо, що Мінкульт запланував виділити 33,6 млн грн на 24-х серійний серіал «СМТ Інгулець». В центрі сюжету герой, який дуже нагадує епатажного підприємця з Кіровоградщини, президента ФК «Інгулець» Олександра Поворознюка. Продюсером серіалу та сценаристом мав стати шоумен Юрій Горбунов. Проте після того, як вибухнув скандал, Горбунов відмовився від фінансування. Але на тому справа не скінчилась. Держава продовжує укладати договори з компаніями-виробниками. Загалом виділено понад 400 млн грн на виробництво 53 фільмів та серіалів. Основна проблема в непрозорому конкурсі. У підсумку серед переможців ті компанії, які донедавна виробляли контент для Росії або співпрацювали з росіянами. Докладніше про цей скандал можна прочитати тут.

Юрик та глядачі

Стрічку «Юрик» звинуватили у брехні (кадр з фільму)

На каналі СТБ показали фільм «Юрик», яка розповідає про хлопчика з Маріуполя, що самостійно дістався до кордону із Польщею. У мережі вибухнули суперечки щодо доцільності картини. Картина викликала обурення насамперед мешканців Маріуполя, які звинуватили картину у брехні. Згодом в «Основа фільм продакшн» повідомили, що вжили заходів, аби «Юрик» не сприймався, як заснований на реальних подіях та пообіцяла забрати картину з усіх платформ до внесення усіх необхідних змін. Однак, фільм виходив в інших країнах у первісному вигляді. Докладніше про проблеми з фільмом можна прочитати тут.