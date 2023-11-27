Серіал «Окуповані» можна буде побачити з 8 грудня

Із 8 грудня можна буде подивитись нову чотирисерійну воєнну драму «Окуповані». У картині йдеться про українців, які перебуваючи на тимчасово окупованих територіях, продовжують чинити опір.

За сюжетом, під час наступу російських військ головний герой Роман відвозить колишню кохану Юлю та її сина за місто до батьків. Проте вже за лічені години селище, яке здавалося найбезпечнішим місцем, оточено росіянами. Місцеві мешканці стають заручниками окупантів, без зв’язку та їжі, під постійною загрозою опинитися «на підвалі».

Проте попри щоденну небезпеку, невизначеність та страх, Роман разом з групою сміливців організовують партизанський рух: виводять з ладу російську техніку, вчиняють диверсії, збирають інформацію для ЗСУ, під обстрілами рятують людей. Кожен з них розуміє, що єдиний шлях до перемоги й звільнення – боротьба.

Головні ролі зіграли Юрій Феліпенко, Анастасія Капінус, Роман Ясіновський, Михайло Пулянський, Андрій Поліщук, Анастасія Назарова, Олександр Ігнатуша, Тетяна Юрікова, Андрій Макарченко та ін.

На створення серіалу «Окуповані» авторів наштовхнули реальні історії спротиву українців у тимчасово окупованих містах України. Зокрема, розповідь телеведучого та актора Геннадія Попенка, який у перші дні повномасштабної війни разом з родиною опинився в оточеному російською армією Іванкові, що на Київщині. Після деокупації території він вступив до лав ЗСУ.

Велика частина сцен та ліній має реальну основу. Але це художнє кіно, наголошує сценарист (кадр з фільму)Велика частина сцен та ліній має реальну основу. Але це художнє кіно, наголошує сценарист (кадр з фільму)

Продюсери серіалу – Олеся Пазенко, Оксана Янко-Коваленко, Володимир Москалець. Режисер – Павло Тупік. Сценарист – Андрій Кокотюха.

«Мені не соромно за цю роботу як автору сценарію. Продюсери запросили мене після виходу друком роману "Врятувати березень". Причина – відповідальне і делікатне ставлення до такого важкого матеріалу. Я працював зі спогадами тих, хто пережив окупацію. Велика частина сцен та ліній має реальну основу. Але це художнє кіно», – написав сценарист у своєму Facebook.