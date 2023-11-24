На створення фільму творців надихнув образ відьми з давньоукраїнських легенд

У Києві 23 листопада стартували зйомки фільму жахів «Конотопська відьма», натхненного реальною історією жительки Конотопу та образом української відьми з легенд та переказів. Це перший проект в майбутній лінійці горорів від Film.Ua Group з українським міфологічним бекграундом.

На створення фільму творців надихнув образ відьми з давньоукраїнських легенд та вірувань у надзвичайні здібності українських жінок, а також реальна історія конотопчанки, що трапилась на початку повномасштабного вторгнення. Погрожуючи тим, що «в Конотопі кожна друга – відьма», вона безстрашно кляла російського солдата, який вдерся на танку до її рідного міста.

За сюжетом прадавня відьма з Конотопу, закохавшись у звичайного хлопця, давно зреклася своїх відьомських сил, але після того, як із початком повномасштабного вторгнення російські солдати захоплюють місто і жорстоко вбивають її коханого, вирішує помститися, повертає свої сили і обрушує жахливі та криваві кари на убивць її нареченого.

Попри жанр, що передбачає жорстокість, фільм насамперед про те, як важливо втриматися на межі людяності й самим не стати монстром, наголошують творці фільму.

Режисуватиме «Конотопську відьму» Андрій Колесник, для якого горор стане кінодебютом, автором ідеї, сценаристом та шоураннером виступив Ярослав Войцешек («Сторожова Застава», «Захар Беркут», «Мавка. Лісова пісня»), а оператором-постановником – Костянтин Пономарьов («Снайпер. Білий Ворон», «Максим Оса: Золото Песиголовця»). Продюсуватиме картину Ірина Костюк (кінотрилогія «Скажене весілля», комедія «Велика прогулянка», анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня»).

Творці прагнуть якомога точніше відтворити контекст війни, у котрому нині перебувають українці. Відтак над фільмом працює команда, серед учасників якої безпосередньо дотичні до військової справи фахівці. Художниця з костюмів Ірина «іSky», що дістала для зйомок трофейний реквізит та форму російських солдатів, є учасницею бойових дій та бійчинею 59ї ОМПБр ім. Якова Гандзюка. Головний піротехнік Олег Швець картини несе службу в лавах Патрульної поліції й має часті відрядження на схід, тож керуватиме підлеглими на майданчику дистанційно. Крім цього, знімальний процес курують військові консультанти, деякі з них, зокрема, належать до іноземного легіону. Віднедавна до лав ЗСУ також долучився і сценарист стрічки Ярослав Войцешек.

Головну роль зграє Тетяна Малкова («Козаки. Абсолютно брехлива історія», а її коханого Андрія – Тарас Цимбалюк («Спіймати Кайдаша»). Також до касту долучились відомі українські актори: Олена Хохлаткіна («Памфір»), Іван Шаран («Памфір») та інші.

У широкий прокат горор «Конотопська відьма» вийде наступного року. Виробництво фільму здійснюється без державної підтримки.