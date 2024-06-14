Верховний суд України постановою від 12 червня визнав Раду з Державної підтримки кінематографії нелегітимною. Про це повідомила Національна спілка кінематографістів.

Це дуже важливе рішення, адже згідно із законодавством саме Рада з державної підтримки кінематографії ухвалює основні рішення у кіноіндустрії, зокрема, розподіляє бюджетні кошти. Цього року йдеться про розподіл майже 600 млн на 19-му конкурсі Держкіно, який тривав з 6 до 11 червня та був проведений попри численні протести кінематографічної спільноти. Усі рішення Ради як мінімум від 23 квітня 2024 року, коли Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва остаточно визнав незаконним нинішній склад Ради, є незаконними та можуть бути оскаржені. Нагадаємо, що значна частина кіноспільноти бойкотує цей конкурс, оскільки вважає керівництво Держкіно некомпетентним, а Раду – нелегітимною.

Нагадаємо також, що повноваження тепрерішнього складу Ради закінчилися в березні 2023-го. Докладно історію конфлікту можна прочитати тут.

Після рішення Верховного суду Держкіно буде змушене буде провести конкурс до нового складу Ради з державної підтримки кінематографії як того вимагає закон. Конкурс мав відбутись в березні 2023, проте Кабмін виніс постанову про продовження каденції Ради до завершення дії воєнного стану. Саме цю постанову і скасував Верховний суд.

Що означає скасування постанови?