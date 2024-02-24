Місце проведення фестивалю повідомили на наступний день після його відкриття

У Києві з 23 до 29 лютого триває перший національний фестиваль документального кіно Cinema for Victory, на якому представлять зняті під час російсько-української війни фільми.

Про проведення фестивалю оголосило Державне агентство України з питань кіно на своїй сторінці у Facebook. У цей же день була створена і сторінка фільму.

Зазначається, що проведення фестивалю документального кіно Cinema for Victory «започатковано за підтримки gрезидента Володимира Зеленського й за ініціативи Держкіно до десятої річниці вторгнення Росії на територію України та до другої річниці початку повномасштабної війни», а його метою є популяризаціядокументального кіно, створеного під час російсько-української війни.

«Воєнна кінодокументалістика – свідоцтво активного спротиву українців, героїзму захисників і захисниць та безпрецедентного об’єднання українського суспільства заради протистояння ворогу», – йдеться у повідомленні.

Також Держкіно заявило, що кінофестиваль цьогоріч буде «зосереджено на стрічках, які документують воєнні злочини росіян, фіксують свідчення про війну через реальні історії українців».

Таке повідомлення мало би звучати оптимістично: новий фестиваль, та ще й зосереджений на актуальному документальному кіно.

Тим більше, що, як оголошено на сайті фестивалю, до міжнародного журі увійшли такі відомі у світі кінематографісти як Шон Пенн, Абель Феррара та Ліав Шрайбер.

Проте кінематографісти (та й ті, хто просто стежить за перебігом подій та трохи розуміється на організації фестивалів) тішитись не поспішають. Адже відразу після оголошення виникає чимало «але». Насамперед це стосується термінів його проведення.

Оголошення про створення нового фестивалю з’явилось вдень 19 лютого. Отже, прийом заявок на фестиваль тривав з 19 до 22 лютого, а вже з 23 по 25 лютого він мав відбутись. 22 лютого з’явилось повідомлення, що фестиваль продовжено до 29 лютого. Тобто в організаторів була по суті лише одна ніч, щоб пjдивитись надіслані фільми, відібрати найкращі та узгодити з їх авторами усі питання щодо носіїв (зазвичай в заявці на фестиваль відправляють так званий «скрінер», якість якого не передбачає його показу на великому екрані) та авторських прав. Це технічно просто неможливо. Тим більше що у цей час триває Берлінський кінофестиваль, на якому перебувають не лише деякі кінематографісти, а й члени оргкомітету, зокрема голова Держкіно Марина Кудерчук.

Також кінематографісти, які намагались подати фільм, скаржились, що це зробити просто неможливо. Ті, кому це таки вдалось, розповіли, що їх не попередили про показ.

Програма фестивалю та його локації не оголошували до самого його початку. Як повідомили організатори, з міркувань безпеки. Щоб потрапити на фестиваль, потрібно ввести прізвище та номер телефону. Після цього на сайті з’являється обіцянка повідомити потрібну для перегляду інформацію. Поки що на жоден день жодної інформації не прийшло. Можливо, фестиваль проводить конкурс і серед глядачів.

Повну програму фестивалю можна побачити тут. Відкриває конкурс фільм «Війна химер» Марії та Анастасії Старожицьких, який потрапив в український прокат ще у 2017 році, побувавши на великій кількості фестивалів та закордонних показів. Із 2021 року фільм можна подивитись у вільному доступі. Фільми «Фелікс» та «Терикони» також побували у прокаті.

Загалом у конкурсі – 20 фільмів (між собою змагаються й повнометражні, і короткометражні фільми), хоч на сайті написано, що їх сім.

Зазначимо, що переможцю обіцяють «спеціальну статуетку», а також лауреати «отримають можливість кінопоказів за кордоном, у мережі кінотеатрів “Мультиплекс”, у ефірі рейтингових телеканалів та демонстрації для військовослужбовців у межах національного туру “Кіно заради Перемоги!”».

Відкрився фестиваль ігровим фільмом «Буча», який також уже встиг викликати чимало запитань. До слова, продюсери обіцяли, що фільм буде показаний на великих міжнародних фестивалях. Додамо, що вони передбачають, що покази там мають бути прем’єрними. Мабуть, тому усі покази, що відбуваються, називаються «показами робочих матеріалів».

Закриється фестиваль фільмом «20 днів у Маріуполі». Українським дистриб’ютором картини є компанія «Артхаус трафік». Її керівник Денис Іванов зазначив у Facebook, що з приводу прав на показ до них ніхто не звертався.

Організатори зазначають, що захід проводиться без залучення бюджетних коштів.

ZAXID.NET слідкуватиме за тим, як розвиватимуться події, спробує отримати відповідь на запитання, які виникають та хто отримає перемогу.