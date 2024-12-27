Часом дивитись багато сезонів одного серіалу бракує часу, а фільми не можуть умістити усю повному історії. У такому випадку міні-серіали є ідеальним рішенням. Тим більше, що 2024 рік подарував глядачам чимало цікавих проєктів. Ми обрали лише п’ять з них.

«Володарі повітря»

Masters of Air, прем'єра 26 січня, на головному фото

Серіал заснований на документальному романі американського історика Дональда Л. Міллера та розповідає про повітряні бої ІІ Світової війни очима британських та американських військових.

Продюсерами серіалу виступили Стівен Спілберг та Том Генкс. Кілька епізодів серіалу зняв Кері Фукунага, який працював над першим сезоном «Справжнього детектива» та останнім фільмом бондіани «Не час помирати».

Головні герої служать у підрозділі ВПС США, відправленому до Англії для виконання бойових завдань на бомбардувальниках В-17. У 1943 році офіцери, рішуче налаштовані знищити ворога, готуються до бойових місій, ще не підозрюючи, що незабаром їм доведеться зіткнутися з жахами повітряних боїв з переважаючими силами супротивника. Незважаючи на значні втрати та складність завдань, найкращі друзі, майор Гейл «Бак» Клевен та Джон «Бакі» Іган, мають намір виконати 25 бойових місій поспіль і отримати шанс повернутися додому.

Головні ролі виконали Остін Батлер («Елвіс», «Байкери»), Баррі Кеоган («Вбивство священного оленя», «Солтберн»), Каллум Тернер («Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда»), Шуті Гатва («Барбі») та інші.

«Ріплі»

Ripley, прем’єра 4 квітня

1960-ті. Заможний бізнесмен у США наймає дрібного шахрая Тома Ріплі, щоб той вирушив до Італії та повернув додому його сина. Однак, познайомившись з Дікі та його стилем життя, Том вирішує зробити все можливе, щоб ніколи не повертатися до буденності, а продовжити заможно жити у Європі. В нагоді стає його кримінальне минуле. У підсумку афера перетворюється на трагедію.

Серіал знято за романом Патриції Гайсміт «Талановитий містер Ріплі» 1955 року. Премʼєра відбулася 4 квітня 2024 року на стримінговій платформі Netflix.[1] У головних ролях Ендрю Скотт, Джонні Флін та Дакота Феннінг. Вісім епізодів серіалу були написані та спродюсовані Стівеном Зайлляном. Також він став першим адаптованим серіалом, знятим на основі оповідань про Тома Ріплі, після двох повнометражних фільмів: «На яскравому сонці» 1960 року та “Талановитий містер Ріплі” за участі Метта Деймона, Джуда Лоу та Гвінет Пелтроу.

«Пінгвін»

The Penguin, прем'єра 19 вересня

Спінофф «Бетмена» розповідає про прихід Освальда «Оза» Кобблпота (Пінгвіна) до влади у злочинному світі Готема.

Після смерті кримінального авторитета Кармайна Фальконе та затоплення частини Ґотема, яке сталося внаслідок витівок божевільного Загадника, дрібний гангстер Освальд Кобблпот, він же Пінгвін, вбачає у цій ситуації перспективи просунутися вище у гангстерській ієрархії. Втім, через власну імпульсивність, Оз жорстоко розправляється з Альберто Фальконе, спадкоємцем злочинної імперії батька. Водночас після багатьох років ув’язнення у психіатричній клініці Аркгем на волю сестра Альберто Софія, яка жадає знайти убивцю брата.

Головні ролі зіграли Колін Фаррелл, Крістін Міліоті, Рензі Феліс, Майкл Келлі, Майкл Зеген та інші.

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«Дисклеймер»

Disclaimer, прем’єра 11 жовтня

Журналістка Кетрін Равенскрофт регулярно з'являється на екранах, займаючись гучними розслідуваннями. Її кар'єра – це бездоганна репутація професіонала, чия робота здобула чимало відзнак. Проте одного дня Кетрін отримує пакунок із книгою, у героїні якої вона спізнає себе. А описані у книзі події з її минулого вона старанно намагалася забути. Кетрін вирішує з'ясувати, хто є автором цієї книги. Тепер її репутація та стосунки з чоловіком та сином – під загрозою.

Головну роль зіграла Кейт Бланшетт. Також у серіалі знімались Келвін Клайн, Саша Барон Коен та інші. Режисером є знаменитий мексиканський режисер Альфонсо Куарон («І твою маму теж», «Дитя людське», «Рома»).

Вбивайте усвідомлено

Achtsam Morden, прем’єра 31 жовтня

Режисери Борис Кунц, Мартіна Плура та Макс Зале розповіли напружену та водночас кумедну історію. Успішний адвокат, що присвятив життя захисту кримінальних авторитетів, поступово втрачає зв’язок із найближчими. Його дружина та донька віддаляються все більше, а він сам відчуває емоційне вигорання. Під тиском дружини він працює з психологом. Цей крок стає для нього доленосним, хоча наслідки виявляються зовсім не такими, як очікувалося.

Занурившись у нову філософію, герой несподівано для себе відкриває нестандартний спосіб розв’язання проблем: усунення тих, хто заважає йому жити спокійно. Поступово його методи стають дедалі радикальнішими, і він перетворюється на серійного вбивцю.

Серіал є екранізацією книги Вбивайте усвідомлено» Карстен Дюсс. У головній ролі – Том Шилінг.