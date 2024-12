Грудень традиційно є місяцем найрізноманітніших підсумків. Поговоримо про серіали, які почалися у 2024 році й матимуть продовження наступного року. Розповідаємо про найцікавіші, уже номіновані на різні премії та просто цікаві.

«Сьогун»

Shōgun, прем'єра 27 лютого, FX/Hulu, на головному фото

Перший сезон видовищного історичного серіалу відразу завоював глядачів. Він є екранізацією роману американського письменника Джеймса Клавелла 1975 року, де більшість персонажів мають реальних історичних прототипів. Події серіалу розгортаються у 1600 році в розпал міжусобних воєн в Японії. Англійський корабель дивним чином прибиває до її берегів. Один з моряків Джон Блекторн поступово проникається місцевою культурою та з в'язня перетворюється на радника місцевого самурая Йосі Торанаги, який сподівається використати секрети британців проти своїх ворогів. Головні ролі в серіалі виконали Космо Джарвіс (серіал «Гострі картузи»), Санада Гіроюкі («Останній самурай»), Анна Савай «Форсаж 9») та інші.

Попри те, що сюжет, викладений у романі, було повністю розказано, існують плани зняти ще два сезони.

«Шугар»

Sugar, прем'єра 5 квітня, Apple TV+

Серіал, де віртуозно змішались жанри, а нуар та детектив є основними. Лос-анджелеський приватний детектив-кіноман Джон Шугар розслідує загадкове зникнення Олівії Сігел, улюбленої онуки легендарного голлівудського продюсера Джонатана Сігела. По мірі того, як він розплутує цю справу, доля самого Шугара набуває абсолютно неочікуваного повороту

Харизматичного та неоднозначного героя зіграв Колін Фаррелл («Лобстер», «Банші Інішеріна»), що, без сумніву, додало серіалу додаткового шарму.

Уже відомо, що серіал матиме другий сезон.

«Презумпція невинуватості»

Presumed Innocent, прем'єра 12 червня, Apple TV+

Серіал заснований на однойменному романі Скотта Туроу 1987 року та водночас є римейк фільму 1991 року з Гаррісоном Фордом у головній ролі. Він розповідає про прокурора Расті Сабіча, який стає головним підозрюваним у справі про вбивство його коханки Керолін Полемус.

Головні ролі у серіалі зіграли Джейк Гілленгол («Горбата гора») та Рут Негга («Сніданок на Плутоні»), а також володарка нагороди Каннського фестивалю за фільм «Найгірша людина на світі» Ренате Реінсве.

Другий сезон серіалу знімуть за романом «Розтин вбивства» Джо Мюррея, який розповідає про адвокатку Лейлу Рейнольдс, яка має протистояти своєму чоловіку-прокурору.

«День Шакала»

The Day of the Jackal, прем'єра 7 листопада, Peacock

Ще одна екранізацію. Цього разу основою став роман Фредеріка Форсайта 1971 року. Проте автори перенесли дію серіалу у наші дні.

Проєкт розповідає про найманого вбивцю на прізвисько «Шакал» та про офіцерку розвідки, яка намагається його спіймати.

Головні ролі виконали володар «Оскара» Едді Редмейн («Дівчина з Данії», «Фантастичні звірі») та Лашана Лінч («007: Не час помирати»), а також Урсула Корберо з серіалу «Паперовий будинок» та інші.

У другому сезоні серіалу глядачі знову побачать кілька головних персонажів.

«Метлок»

Matlock, прем’єра 12 грудня, CBS

Ця юридична драма є перезапуском культової історії про адвоката Бена Метлока, який умів вирішувати найзаплутаніші справи. Головну роль у перезапуску виконала Кеті Бейтс. Її героїня, Медлін Метлок, не лише зберігає дух оригінального шоу, а й додає сучасності. Медлін Метлок доводить свою майстерність і розкриває таємниці корупції та змов. Це повернення стало справжньою подією для фанатів класики та нової аудиторії, які цінують напружені сюжети та незабутніх персонажів.

Бейтс сказала, що Метлок буде її останньою роллю перед виходом на пенсію. Шоу розробила Дженні Снайдер Урман. Серіал було продовжено на другий сезон.