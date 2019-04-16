Астапор чи бездоганна Ес-Сувейра?

На каналі HBO стартував 8 сезон культового серіалу «Гра престолів». Він же стане останнім та розставить усі крапки над «і» в історії, яка, здається, полонила увесь світ. Поки фанати насолоджуватимуться новими пригодами геров, ми розповімо про одне із цілком реальних місць, де знімався серіал.

Ес-Сувейра зіграла у серіалі роль Астапора

Як відомо, кожну із серій минулого, сьомого, сезону вже подивилися більше 30 мільйонів глядачів. Автори серіалу очікують, що новий сезон приверне до себе ще більше глядацької уваги. Наприклад, уряд Австралії радить підготуватись до масових лікарняних та відпусток, які місцеві жителі будуть брати, щоб дивитися нові серії, пише The West Australia. В Австралії навіть припускають, що деякі працівники можуть симулювати хворобу, щоб вийти на лікарняний.

Ес-Сувейра: синій колір та суміш епох

Поки Австралія готується до восьмого сезону, кореспондентка ZAXID.NET повернулася у третій, в місто Астапор, де Дайнеріс купує свою армію Бездоганних та готується до захоплення Семи Королівств.

Бездоганна і вдень, і вночі

У серіалі роль міста Бездоганних виконала справді бездоганна Ес-Сувейра, місто рибалок, хіппі та хіпстерів на березі Атлантичного океану.

Це маленьке містечко в Марокко було засноване у V столітті як пункт торгівлі, воно було притулком для піратів, а потім і для музикантів, включно з Джимі Гендріксом і Кетом Стівенсом, які «відкрили» його у 60-х.

Саме на стінах міської фортеці Дайенеріс вела переговори про покупку війська Бездоганних

Ес-Суейру легко впізнати на будь-яких фото: тут існує традиція малювати будинки у білий або колір охри, а рами – в такий улюблений в Марокко колір індиго. А ще традиційно усі човни тут також помальовані у яскраво-синій, тож навіть найменш туристичні куточки рибного ринку виглядають як декорації крутої фотосесії.

Місто синіх човнів

Багато східних міст виглядають застиглими у часі. Ес-Сувейра не є винятком, але вона ніби застигла відразу у декілької епохах: середньовічні вулички, давня музика, старовинні берберські прикраси та арганова олія, яку видобувають вручну просто в маленьких крамничках, розтираючи арганові плоди велетенськими жорнами.

Арганову олію роблять прямо на вуличках міста

А ще – кольорові 70-ті з постарілими хіппі, що й далі сидять на центральній площі за філіжанкою еспресо, браслети, маракаси та обличчя Джимі Гедрікса, що ніби лише вчора грав тут, на тій самій площі Мулай Хасан.

Атлантичний океан

А ще – якась просто комічна кількість арт-галерей, де поряд із традиційним туристичним кітчем не важко знайти й непоганий живопис.

А ще – могутній океан із серферами та вітрильниками, який більше нагадає південну Каліфорнію, ніж північну Африку.

Порт є серцем Ес-Сувейри

Ес-Суейра є не просто ще однією туристичною принадою. Вона прекрасна якоюсь небанальною, нетиповою, дуже самобутньою красою.

Ес-Суейра – більше, ніж мальовниче портове містечко. Включена до списку культурної спадщини ЮНЕСКО вона надихнула колись Орсона Веллса на сворення декорацій до фільму «Отелло». Рідлі Скотт відтворив тут Єрусалим для «Царства небесного».

Медіна входить до списків світової спадщини ЮНЕСКО

Як і в будь-якому східному місті, серцем є ринок. Не надто туристичний тут, він вражає горами спецій (які пахнуть зовсім інакше, ніж куплені у місцях скупчення туристів), витонченими кольорами маринованих оливок та цитрин. Тканини, срібло, кераміка – усе це виглядає дуже вишукано, а коштує не так уже і дорого. Але торгуватись потрібно з вогником та повною віддачею, ця вистава затягує навіть тих, хто завжди платить скільки скажуть, почуваючи себе дещо ошуканим.

Коти живуть у всіх без винятку крамницях

Кухня Марокко недарма вважається найсмачнішою на континенті. Вона є сумішшю відразу декількох кулінарних традицій. В Ес-Сувейрі до традиційних по всій країні таджинів та кускусів додають смаколики рибного ринку. Правда, на перший раз треба набратися мужності: шматяні «ресторанчики» не виглядають надто добре вимитими, проте смак їжі, які готуть просто тут і зараз на відкритому вогні компенусує усі санітарно-епідеміологічні страхи.

І у порту буває тиха година

Але якщо подолати їх так і не вдасться, то таку саме свіжезловлену рибу готують у французьких чи місцевих ресторанах в Медіні (старе місто), лише зовсім за іншими цінами. Та й, подейкують місцеві, отруїтись в таких дорогий місцях набагато легше, ніж у порту.

Важливий компонент місцевої кулінарії – арганова олія, яка не тільки надає стравам оригинальний смак, але й надзвичайно корисна.

Дайеріс та селфі

До слова, арганові дерева ростуть саме в околицях Ес-Суейри, на них вилазять кози, щоб поласувати плодами. Це стало ще одним туристичним атракціоном: пастухи заганяють кіз на якесь особливо мальовниче дерево та збирають данину з фотографів, які просто не мають жодних моральних сил минути таку картинку.

Кози на арганових деревах приносять дохід своїм власникам

Достататньо просто завернути за ріг туристичної «тропи», щоб опинитись у автенитчному місці, де на маленькій, затиснутій будинками з цсіх боків площі готують їжу, п’ють марокканський чай (суміш зеленого чаю з дуже великою кількістю м’яти та цукру), роблять меблі.

Бездоганими в Ес-Сувейрі є не лише воїни

На мапі Ес-Сувейра схожа на чайку з розкритими крилами (якщо змусити себе подивитися на неї романтично, звичайно). Але не треба бути надто спостережливим, щоб побачити як ці, настільки ж наглі, наскільки і гарні птахи є справждіми володарями міста.

А ще коти, які хоч і почувають себе на марокканських вулицях досить комфортно, проте їх популяції є практично неконтрольованими.

Володарі міста

До слова, Ес-Сувейра є не єдиним місцем у Марокко, де знімали «Гру престолів». Марокканське місто Айт-Бен-Хадду стало Юнкаєм, містом, яке звільнила Дайнеріс а також вільним Пентосом.

Айт-Бен-Хадду височіє на пагорбі посеред спекотної пустелі за 100 км від Марракеша. Місто біля підніжжя Атласькіх гір є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з 1987 року та фігурувало у величезній кількості голлівудських блокбастерів, від «Лоуренса Аравійського» і до «Гладіатора».

Захід сонця тут можна вважати окремим атракціоном

У Марокко також проходили зйомки сцен в Вільних містах та Затоці работорговців, на студії «Атлас», однієї з найбільших у світовій кіностудії.

Кіностудія Atlas тримає рекорд по площі серед всіх кіностудій світу. 20 гектарів її знімальних площ розкинулися в 5 км від марокканського міста Уарзазат і неясно, що саме приваблює туристів більше: саме місто або його студія.

Також Ес-Сувейра знімалась у ролі Єрусалима в фільмі «Царство небесне»

Проте Ес-Сувейра є не лише кінематографічною декорацією: вона напрочуд жива та прекрасна. В ній дуже просто уявити і драконів, і крутих рокерів, і вальяжних художників. В ній є все. Немає лише зверхньої буржуазності.

Фото Катерини Сліпченко