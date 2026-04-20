Історична пам'ятка роками перебуває в занедбаному стані

Рівненська обласна військова адміністрація просить Міністерство оборони України терміново закрити доступ відвідувачів до Тараканівського форту та провести протиаварійні роботи, а Міністерство культури України – внести об’єкт до Державного реєстру нерухомих пам’яток. Про це у понеділок, 20 квітня, повідомило агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на відповідь Рівненської ОВА на інформаційний запит.

У відповіді йдеться, що 15 квітня 2026 року адміністрація звернулась до Міноборони, на балансі якого перебуває форт, через аварійну ситуацію та обвал каземату.

«Метою звернення було термінове закриття доступу для відвідувачів та проведення відповідних протиаварійних робіт», – зазначили в ОВА.

Окремо область звернулась до Мінкульту з проханням надати об’єкту статус пам’ятки архітектури місцевого значення та внести його до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

В адміністрації додали, що питання подальшої експлуатації та консервації об’єкта розглянуть після ухвалення відповідного урядового рішення.

Згідно з наданою ОВА інформацією, форт у Тараканові Дубенського району є власністю Міноборони та перебуває на балансі квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ. До складу військового містечка №13 входить будівля №1 – Тараканівський форт, що розташована на земельній ділянці площею 63,9 га.

Раніше ОВА пропонувала передати об’єкт у комунальну власність громад області, однак у Міноборони запропонували розділити земельну ділянку та передати лише її частину. Водночас у стратегії розвитку Рівненської області до 2027 року не передбачено фінансування туристичного розвитку Тараканівського форту.

Нагадаємо, 12 квітня обвалилася частина пам’ятки архітектури – Тараканівського форту. Великі уламки цегляної кладки перекрили вхід до оборонної споруди, яка вже кілька років перебуває в аварійному стані.

Тараканівський форт є пам’яткою архітектури ХІХ століття. Він розташований неподалік від села Тараканів Дубенського району Рівненської області, над річкою Іква. На його території знімали окремі сцени фільму «Поводир» та стрічки «Джура Королевич».