Переможець тендеру встановить у гідропарку смугу перешкод, лавки, навіси та тактильну плитку

У гідропарку в Рівному планують облаштувати майданчик для вигулу собак. Підряд на виконання робіт за 4,3 млн грн отримало приватне підприємство «МВМ Шляхбуд». Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro.

Департамент інфраструктури та благоустрою Рівнеради оголосив тендер 20 травня. Електронний аукціон тривав до 8 червня. Очікувана вартість закупівлі становила 4,39 млн грн.

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Згідно з технічним завданням, підрядник має підготувати територію: видалити дерева, викорчувати пні та демонтувати зайві конструкції. Сам майданчик огородять двометровим металевим парканом зі зварної сітки.

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На майданчику облаштують зону для тренування та дресирування собак. Тут встановлять бар’єри, кільця для стрибків, вишки, слаломи, трампліни та тунелі. Також проєкт передбачає облаштування асфальтованих доріжок і тактильної плитки для людей із порушеннями зору.

Окрім цього, на території встановлять 13 лавок, 10 смітників і два металеві навіси.

Єдиним учасником і переможцем тендеру стало приватне підприємство «МВМ Шляхбуд», яке запропонувало виконати роботи за 4,37 млн грн. Завершити облаштування майданчика підрядник має до 31 липня.

Згідно з даними аналітичної онлайн-системи YouControl, ПП «МВМ Шляхбуд» зареєстроване у 2013 році. Основний вид діяльності – будівництво доріг і автострад. Спочатку підприємство було зареєстроване на Хмельниччині, однак з 2014 року працює в Рівному. Його власником є Маргар Аветісян, керівником – Вазген Григорян.