Внаслідок теракту в Оленівці, організованого Росією, загинули близько 50 українських військовополонених

Внутрішній аналіз ООН підтвердив, що саме Росія спланувала та здійснила атаку на Волноваську виправну колонію №120 біля окупованої Оленівки Донецької області, де росіяни утримували військовополонених українців. Про це у понеділок, 30 червня, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець з посиланням на відповідний документ. Тоді внаслідок російського обстрілу загинули понад 50 полонених бійців.

Як зауважив Дмитро Лубінець, документ внутрішнього аналізу ООН є важливим для розслідування та притягнення Росії до відповідальності за вчинений теракт. Омбудсмен також наголосив, що раніше ООН навіть попри наявні докази того, що Україна не причетна до злочину, ніколи публічно не звинувачувала Росію в теракті. Однак зараз група експертів ООН опублікувала змістовний матеріал з доказами, що саме Росія винна в атаці на виправну колонію в Оленівці.

Згідно з документом, обстріл Оленівки спланувало міністерство оборони Росії, а виконали – Збройні сили РФ. Водночас експерти зазначають, що немає підтверджень тому, що теракт самостійно організували найманці приватної військової компанії «Вагнер».

За даними фахівців, ймовірно росіяни могли здійснити атаку трьома видами боєприпасів. Йдеться про реактивні або термобаричні гранати (РТБГ), протитанкові керовані ракети (ПТКРи) або боєприпаси до ствольної артилерії (БСА). Водночас свідчення постраждалих внаслідок теракту вказуть, що окупанти використали саме БСА.

«Єдиним типом БСА, наявним у розпорядженні ЗС Росії, який може виробляти інтенсивний термічний вплив і відповідає всім іншим параметрам боєприпасу, що аналізується, є 3ВОФ119: розроблений Росією 120-мм нарізний постріл, що складається з термобаричного осколково-фугасного снаряда 3ОФ74 і його детонатора, а також системи заряду», – йдеться у доповіді ООН.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня 2022 року на території Волноваської виправної колонії №120 біля окупованої Оленівки, що на Донеччині потужний вибух. У будівлі росіяни утримували українських військовополонених. Встановлено, що напередодні окупанти спеціально перевели у барак, який потрапив під атаку, бійців «Азову». Внаслідок теракту загинули понад 50 українських військовополонених, ще близько 130 отримали поранення.

Росіяни заявляли, що колонію атакувала Україна, заявивши про обстріл ракетою HIMARS. Однак українська розвідка встановила, що російська сторона не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими та умисно вбила полонених українців, щоб приховати неналежні умови утримання та форми допиту українських військовослужбовців (що могли б служити доказовою базою у Гаазькому суді).

7 липня 2023 року стало відомо, що Україна повернула тіла українських захисників, які загинули внаслідок теракту в Оленівці.