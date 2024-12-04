Дві різні долі, і водночас – дуже схожі. Два бійці-однолітки, які з рідного Харкова пішли до війська добровольцями, щоб захищати Україну. Отримали поранення на фронті. Але, попри втрату кінцівок та непростий шлях реабілітації – не здалися: вони представлятимуть Україну на міжнародному заході з адаптивного спорту для ветеранів та поранених бійців, а ще – допомагатимуть відновлюватися своїм побратимам та посестрам із травмами, пораненнями та хворобами.

Саме під час відбору й підготовки української збірної на Invictus Games 2025 року двоє бійців познайомилися й потоваришували.

З обома ветеранами ми зустрілися і поговорили напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю.

«Ми – ветеранський підрозділ, який поїде на міжнародні змагання і там «розмотає» всіх! В хорошому сенсі», – усміхається Олексій Тюнін, ветеран 3 штурмової бригади Сухопутних військ. Він стоїть у скверику поблизу спортзалу, балансуючи на одній нозі. Іншої – немає: втратив торік у бою на Харківщині. У його побратима по спортивній команді, ветерана-сапера ДШВ Михайла Тарасенка, який стоїть поруч, нога нижче коліна – метал і пластик. Його поранили під Запоріжжям, коли робив проходи у мінних полях для української наступальної операції 2023 року.

Олексій Тюнін та Михайло Тарасенко

«В біонічного протеза є свої переваги: це додатковий функціонал», – каже Михайло.

Тримаючись за плече побратима, він підіймає свою біонічну ногу, перемикає в інший режим та починає згинати металеве коліно в різні нестандартні положення. Олексій стоїть поруч, не стримуючи усмішку.

Обом чоловікам по 37 років, обидва високі та кремезні: до війська вони також цікавилися спортом. Обоє – харків’яни. І навіть протезувалися Олексій та Михайло в одному медичному центрі. Але познайомилися і потоваришували пізніше, коли долучилися до адаптивного спорту. У травні 2024 року вони пройшли відбіркові змагання до національної ветеранської збірної, яка наступного року представлятиме Україну в Канаді, на Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Ми поспілкувалися з ними під час тренувань збірної. Хлопці погодилися розповісти про те, як стали до лав Збройних сил, про фронт і про свої поранення. А також про те, як вони проходили непростий болісний шлях відновлення, адаптувалися до втрати кінцівок, наново знайшли себе у спорті та почали новий етап життя.

«Почав аналізувати своє життя і розуміти: ось так виглядає його кінцівочка»

«Взагалі 2022 року я мав їхати працювати за кордон. 23 лютого забрав свій закордонний паспорт з візою. Але наступного дня все змінилося», – пригадує Олексій Тюнін.

Ми стоїмо під стіною в спортзалі, де тренується ветеранська збірна. Олексій, не перериваючи розповіді, приєднує поясним кріпленням ногу-протез: «Спершу я вивіз дружину з міста, згодом вона виїхала за кордон. Почав спілкуватися з друзями й шукати собі підрозділ. До війська долучився 1 травня 2022 року».

Олексій Тюнін під час тренувань

Олексій жив на Салтівці – в районі Харкова, який найбільше потерпав від російських обстрілів. Він не сидів склавши руки, доки в підрозділі, який він обрав, його змогли взяти у штат: разом з одним із друзів допомагав мешканцям свого району з евакуацією.

«Долучився до ДУК "Правий сектор": за штатом був гранатометником. Тут стали у пригоді досвід строкової служби й те, що 2014 року, на початку війни, я деякий час допомагав війську, виконував певні задачі... Ми почали виїжджати на Донеччину, ну, і на Харківщині на фронті працювали. Але я розумів, що хочу і можу більше. Вирішив піти туди, де зараз найбільша "жесть". Перевівся в Третю штурмову», – пояснює Олексій.

Він присів на лаву в спортзалі, закинувши свою металеву ногу на звичайну, і гортає в телефоні фотографії тих часів. Після бойового злагодження у «Трійці» став їздити з нею на «бойові». На початку одного зі штурмів Олексій був поранений. То була абсолютно пекельна доба. Але зараз боєць згадує про неї спокійно.

«Ми мали зайти на позиції. Це був важкий шлях: ми, група з шести людей, добралися туди аж пізнього вечора. Ніч на позиціях, до речі, минула досить спокійно. Хоч по нас і працювала ворожа арта, але станом на ранок було без втрат. Вранці ми мали дочекатися нашої другої групи й штурмувати позиції ворога. Але він трохи раніше пішов штурмом на нас. Якраз з мене цей "заміс" і почався: я отримав поранення в ногу з кулемета "ПКМ"», – розповів Олексій.

Ветеран захищав країну у складі Третьої штурмової

Кілька куль прошило ногу, Олексій втратив рівновагу і впав на дно траншеї, зсуваючись з лінії вогню. Це його і врятувало: решта куль просвистіла повз нього.

«Поряд були так звані "льожки" – тимчасові кулеметні позиції побратимів. Один з них побачив моє поранення, наклав турнікет одразу. Поруч була подруга Рись, бойова медикиня (яку, до речі, включили до списку Forbes "30 до 30") Вона була однією з тих, хто боровся за моє життя», – пригадує ветеран.

У нозі було ще одне поранення, яке не помітили під час накладання першого турнікета. І коли Олексій продовжив втрачати сили (перестали слухатися пальці на руках), «Рись» знайшла цей отвір і перекрила кровотечу другим турнікетом.

«Потім Рись знайшла в мене на руці вену і стала заливати фізрозчин з іншими необхідними рідинами. Вона робила це в "ямі" попри ворожий обстріл і близькість російських позицій. Пам’ятаю, що одразу стало легше», – каже ветеран.

Олексій Тюнін під час тренувань

Того дня, чекаючи на евакуацію, Олексій втратив свідомість і вирішив, що загинув: «Момент, який я дуже запам'ятав – це влучання "танчика" поряд із нами. Мене тоді сильно труснуло в тій траншеї. Отримав контузію, ще й закритий пневмоторакс. Але про це лише потім в лікарні дізнався».

Олексій замовкає і замислюється, пригадуючи ще раз той момент: «Я взагалі перестав відчувати своє тіло, було темно і дуже тихо. Темрява, густіша за найтемнішу ніч. Але думка працювала. Почав аналізувати своє життя і розуміти: ось так виглядає його кінцівочка... У тій темряві я намагався уявити, яким зараз є моє тіло. Бо не відчував взагалі нічого. Можливо, мене вже немає, я розірваний на шмаття. І я навіть трішки вдячний долі за той момент: він дуже сильно вплинув на мою свідомість і впливає досі. Ми постійно розраховуємо на те, що зробимо щось важливе пізніше, ще встигнемо! І таким чином ми дуже багато упускаємо приємних, важливих моментів. Але не треба нічого відкладати: не факт, що до цього «потім» ти зможеш дожити».

Раптом повернулися всі відчуття, а разом з ними й біль від поранень. Олексій розплющив очі й побачив, що обстріл триває далі, а поруч у траншеї сидить побратим, затиснувши вуха: його також контузило після пострілів танку.

Бій того дня був жорстким, але побратими з Третьої ОШБр втримали позиції. Олексія зрештою евакуювали.

«Побратим Андрій зосередився на моєму порятунку. Відтягував мене з траншеї в бік евакуації, я йому все життя за це дякуватиму, – каже Олексій Тюнін, – Далі він покликав інших хлопців. Я вже був прив’язаний до носилок, і так мене несли в тил, а ворог продовжував обстрілювати нас. Ніби наші позиції його вже менше цікавили, а будь-що треба було добити поранених. Дотягли до вибалка, звідки бронемашина забрала мене, ще одного пораненого з травмою очей і тіло загиблого побратима. Той хлопчина отримав кульове поранення в район серця, його не змогли врятувати».

«Мав "білий квиток", але не зміг не піти до війська»

Ми з Михайлом Тарасенком стоїмо біля тренажера для веслування. Ветеран натискає екран на смартфоні: у спеціальному додатку робить спортивні налаштування для своєї біонічної ноги.

«На змаганнях ми веслуємо без протеза, впираючись однією ногою. Але коли тренуюся на малій швидкості – можна і двома ногами спробувати», – Михайло усміхається, сідає і починає тягнути ручку-весло тренажера.

Ветеран Михайло Тарасенко під час тренувань

«У 2023 році я багато чого переосмислив. І вирішив, що пора долучатися до Збройних Сил. Прибув у свій ТЦК, військово-лікарську комісію пройшов. В мене був «білий квиток» [звільнений від військової служби у мирний час]. Трапляються періодичні головні болі: вони не давали геть нічого робити. Але я не міг не піти до війська. І потім, як виявилося, війна все лікує. На службі адаптувався: завжди тримав під рукою набір пігулок. Щойно починалося – випивав і симптоми зменшувалися. І я вже міг дати собі раду. На ВЛК лікар спитав лише: чи розумію я, що на мене чекає у війську? Чи зможу я, наприклад, тягнути на собі «екіп» вагою 20 кілограмів? Зможу – відповів», – пригадує ветеран.

Михайло ніколи до цього не тримав зброї в руках: навчався всього «з нуля». У Великій Британії, де проходив один з етапів підготовки, західні інструктори порадили йому спробувати себе в ролі сапера.

Фахове навчання завершилося якраз тоді, коли добігала кінця підготовка військ до літнього наступу. І саперна рота Михайла отримала задачу розміновувати шляхи для українських штурмових груп та бронетехніки.

«Робота була важка: тут я часто згадував фразу лікаря про "тягати на собі 20 кілограмів", – іронізує Михайло, – Ми розчищали проходи в мінних полях: з-за укриття стягували тросом ворожі танкові міни, а тоді зносили їх у вирви від снарядів. І це не друга лінія, це "нуль": окупанти тобі ще й працювати не дають!».

Михайло Тарасенко долучився до війська у 2023 році

Михайло з побратимами саме виносив зняті протитанкові міни. Ходили розмінованою того ж дня стежкою, позначили її стрічкою і кілками.

«Проходили там кілька разів. Я йшов вже втретє: поклав міну в яму і повертався. І схибив буквально на 1-2 сантиметри: зачепив протипіхотну міну, яка залишилася непоміченою, збоку від стежки. Перша думка: як там побратими? Але міна не була осколковою, поранило тільки мене», – пригадує сапер.

Першу допомогу Михайло надав собі сам: пальці на руках були пошкоджені, тож він накинув турнікет на пошматовану ногу самими зап’ястками, затягував зубами, і потім зап’ястками рук закрутив «вороток».

«Доповз стежкою до побратимів, вони турнікет ще сильніше затягнули. Неподалік чергував "медевак", і мене швидко донесли до нього», – Михайло робить паузу в розповіді, щоб вимкнути тренажер і знову перемикнути режим своєї сталевої ноги у смартфоні.

Ветеран Михайло Тарасенко займається на тренажері

«Чим сильніше воно болітиме зараз, тим сильнішим я стану завтра»

Найскладніше було витерпіти й пережити не сам момент поранення та евакуацію, а період після операцій, який називають початком відновлення. Про це кажуть обидва ветерани.

«Після поранення мене трошки непокоїло, що став дуже сильно затинатися, і була "втрата різкості" в очах: наслідки контузії. Хвилювався: невже завжди так буде?» – зізнається Олексій Тютін.

За пару тижнів це минулося. Пораненого бійця перевели в іншу лікарню. І там раптом стало значно важче: «Фантомний біль – це коли знайомишся з чимось новим, і взагалі не маєш ніякого впливу на це. Жодним чином. Ні медикаментозно не можеш його погамувати, ніяк. І відволіктися дуже важко. Цей біль дратує, ти взагалі не можеш спати...».

Олексій Тюнін представлятиме Україну на Invictus Games 2025

Однієї безсонної ночі Олексій почав казати своєму болю: «Давай, сволото, боли ще! Боли сильніше. Давай, подивимося, хто кого!».

«Я вирішив сприймати це просто як новий етап тренування, який я пройду. І просто стану ще сильнішим, ніж був раніше, – пояснює ветеран, – Я розумів: чим сильніше воно болітиме сьогодні, тим сильнішим я стану завтра».

Потроху боєць звикав до болю і до всього іншого. Тільки деякий час не міг сидіти: через «високу» ампутацію йому заважав шов, доки не загоївся.

Михайло – тамував свої фантомні болі, скролячи соцмережі. І так, зрештою, знайшов ідеї для подальшої реабілітації.

«Коли болить нога, якої вже немає, ти не спиш по дві-три доби, не можеш нічим займатися, ти не здатен нормально подивитися фільм чи почитати якусь книжку. Ти можеш просто бездумно скролити соцмережі. Я й скролив. І поступово почав вишукувати, як реабілітуються люди зі схожими пораненнями. Натрапив одного разу на відео, як хлопець з ампутацією вище коліна заходить на гору Говерлу», – згадує Михайло.

Ветеран самотужки шукав ідеї для реабілітації

Він сам загорівся цією ідеєю. І після протезування й адаптації до нової сталевої ноги – вирушив.

«Тоді ще не знав, що це буде і як воно виглядатиме. Влітку 2024 року я цю ціль виконав: зробив це з дружиною. Вона виставила відео сходження на свій акаунт, і це зібрало в неї понад 200 тисяч переглядів. Дружина йшла поруч і просто молилася, дивлячись як я йду, – розповідає ветеран-сапер, – Найцінніше сталося потім: мені писали дружини військових, та й самі хлопці, які щойно дістали поранення. Казали, що це їх мотивувало, що теж планують піти в гори. Питали, де їм протезуватися та як пройти реабілітацію».

Змінити суспільство і допомогти іншим

Олексій і Михайло продовжують тренування: разом з 33 іншими побратимами-ветеранами вони готуються вже в лютому представляти Україну на міжнародному заході Invictus Games Vancouver Whistler 2025.

Відбір та підготовку збірної України 2025 року проводить Міністерство у справах ветеранів України спільно з бюджетною установою «Український ветеранський фонд», Центром стратегічних комунікацій «СтратКом Україна», Центром ініціатив ПЖ та ГО «Ігри Інвіктус Україна» у межах Нацстратегії зі створення безбарʼєрного простору, ініційованої першою леді Оленою Зеленською, за підтримки ПУМБ, IT-компанії Ciklum і представництва НАТО в Україні.

Друзі змагатимуться в декількох видах спорту: від веслування на тренажерах до скелетону та бігових лиж. Частина видів у них перегукується. Але Олексій – у складі української команди з баскетболу на візках, Михайло натомість – гратиме у волейбол сидячи. Чекаючи своєї черги вийти на поле з командами, двоє друзів потроху перекидають між собою м’яча. А потім просять сфотографувати їх разом. І знову показують «технічні можливості» біонічних протезів: жартують, перемикаючи їх і вигинаючи під несподіваними кутами.

Олексій Тюнін та Михайло Тарасенко

«А тепер сфотографуйте мене з сувеніром з попередньої служби, – просить Михайло, взявши з експозиції порожній корпус від танкової міни, – Можу зніматися в рекламі побутової техніки. Підпишіть фото: "Нова модель робота-пилососа. За секунду очищає землю від окупантів в радіусі 30 метрів!"».

Михайло Тарасенко тримає порожній корпус від танкової міни

Обоє хлопців, не змовляючись, хочуть залишитися у ветеранському спорті. А саме – допомагати з реабілітацією та соціалізацією поранених побратимів.

Михайло Тарасенко:

«Я хочу гідно представити прапор нашої країни за кордоном. А ще – мотивувати своїм прикладом тих хлопців і дівчат, які зараз починають свій шлях реабілітації. А тим, хто нас захищає, показати, що в тилу їх чекають та завжди готові підтримати.

Планую займатися з пораненими, які зазнали ампутації кінцівок як адаптивний тренер. Для цього зараз проходжу відповідне навчання і паралельно розвиваю свої соцмережі», – каже ветеран-сапер.

Олексій Тюнін та Михайло Тарасенко

Олексій Тюнін:

«Я хочу розвивати свою медійність для громадської діяльності. Долучився до одного з телепроєктів про ветеранів. Понад усе хочеться доносити людям те, яка реальність на нас чекатиме. Щоб суспільство зняло рожеві окуляри й почало розуміти: таких, як я й мої побратими, буде більше.

Я хочу готувати наше суспільство до цього. Щоб хлопці й дівчата поверталися з війни в максимально комфортні умови. У своїх соцмережах розповідаю про власне життя через призму самоіронії, з якою кожен з нас [ветеранів] тепер живе.

Коли мені кажуть, щоб я одужував, відновлював здоров’я – можу відповісти: я достатньо дужий і здоровий, можу й вам цього позичити. Є відео, де я присідаю 50 разів на одній нозі. Нехай не бажають мені одужання, а самі спробують повторити», – усміхається ветеран Третьої ОШБр.

Євген Солонина, 1 Центр інформаційно-комунікаційної підтримки Сухопутних військ