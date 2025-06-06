Із дітьми у відпустку: усе про правила перетину кордону з неповнолітніми
Школярі йдуть на літні канікули та набиратимуться сил для нового навчального року. Якщо батьки планують їхати з дітьми за кордон, то варто пригадати правила та документи, які можуть знадобитись у пункті пропуску.
Державна прикордонна служба України розповіла про порядок виїзду неповнолітніх за кордон. Вони виїжджають з України за наявності: закордонного паспорта чи іншого документа для виїзду за кордон, або якщо дитина вписана в закордонний паспорт одного з батьків та перебуває у його супроводі.
Якщо дитина не досягла 16-річного віку та виїжджає за кордон у супроводі одного з батьків або інших людей, які уповноважені її супроводжувати за нотаріальною згодою, то потрібно мати нотаріальну згоду другого з батьків. У документі потрібно вказати інформацію про країну прямування та період перебування за кордоном.
Коли дозвіл другого з батьків не потрібен:
- Якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства, що підтверджується записом про батька/мати у свідоцтві про народження дитини
- Якщо у закордонному паспорті неповнолітньої дитини або у проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном
- Якщо є свідоцтво про смерть одного з батьків
- Якщо є рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків
- Якщо суд ухвалив рішення про надання дозволу на перетин кордону без згоди та супроводу другого з батьків
- Якщо другого з батьків визнано недієздатним
- Якщо батько чи мати є безвісти зниклим/ою
- Під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері
- Якщо другий з батьків має заборгованість зі сплати аліментів (перевищує суму платежів за 4 місяці). Треба надати відповідну довідку видану органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем
- Якщо свідоцтво про народження дитини видане за кордоном та не містить відомостей про батька
- Якщо дитина має інвалідність або хворіє на захворювання, передбачені ч.5 ст. 157 Сімейного кодексу України, та виїздить за кордон на строк до одного місяця
- Якщо йдеться про тимчасовий виїзд з України (до одного місяця) і є рішення суду або органу опіки та піклування, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків
Під час перетину кордону потрібно надавати оригінали документів або нотаріально посвідчені копії. Якщо дитина до 16 років перетинає кордон без жодного з батьків (у супроводі уповноваженої людини), тоді обоє мають дати нотаріально посвідчену згоду.
Більше інформації можна знайти у «Правилах перетинання державного кордону громадянами України».