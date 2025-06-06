Якщо батьки планують їхати з дітьми за кордон, то варто пригадати правила та документи, які можуть знадобитись у пункті пропуску

Школярі йдуть на літні канікули та набиратимуться сил для нового навчального року. Якщо батьки планують їхати з дітьми за кордон, то варто пригадати правила та документи, які можуть знадобитись у пункті пропуску.

Державна прикордонна служба України розповіла про порядок виїзду неповнолітніх за кордон. Вони виїжджають з України за наявності: закордонного паспорта чи іншого документа для виїзду за кордон, або якщо дитина вписана в закордонний паспорт одного з батьків та перебуває у його супроводі.

Якщо дитина не досягла 16-річного віку та виїжджає за кордон у супроводі одного з батьків або інших людей, які уповноважені її супроводжувати за нотаріальною згодою, то потрібно мати нотаріальну згоду другого з батьків. У документі потрібно вказати інформацію про країну прямування та період перебування за кордоном.

Коли дозвіл другого з батьків не потрібен:

Якщо другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства , що підтверджується записом про батька/мати у свідоцтві про народження дитини

, що підтверджується записом про батька/мати у свідоцтві про народження дитини Якщо у закордонному паспорті неповнолітньої дитини або у проїзному документі дитини є запис про вибуття на постійне місце проживання за межі України чи відмітка про взяття на постійний консульський облік у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном

у дипломатичному представництві або консульській установі України за кордоном Якщо є свідоцтво про смерть одного з батьків

Якщо є рішення суду про позбавлення батьківських прав другого з батьків

другого з батьків Якщо суд ухвалив рішення про надання дозволу на перетин кордону без згоди та супроводу другого з батьків

Якщо другого з батьків визнано недієздатним

Якщо батько чи мати є безвісти зниклим/ою

Під час виїзду дитини за кордон у супроводі одинокої матері

Якщо другий з батьків має заборгованість зі сплати аліментів (перевищує суму платежів за 4 місяці). Треба надати відповідну довідку видану органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем

(перевищує суму платежів за 4 місяці). Треба надати відповідну довідку видану органом державної виконавчої служби, приватним виконавцем Якщо свідоцтво про народження дитини видане за кордоном та не містить відомостей про батька

Якщо дитина має інвалідність або хворіє на захворювання, передбачені ч.5 ст. 157 Сімейного кодексу України, та виїздить за кордон на строк до одного місяця

або хворіє на захворювання, передбачені ч.5 ст. 157 Сімейного кодексу України, та виїздить за кордон на строк до одного місяця Якщо йдеться про тимчасовий виїзд з України (до одного місяця) і є рішення суду або органу опіки та піклування, у якому визначено (підтверджено) місце проживання дитини з одним із батьків

Під час перетину кордону потрібно надавати оригінали документів або нотаріально посвідчені копії. Якщо дитина до 16 років перетинає кордон без жодного з батьків (у супроводі уповноваженої людини), тоді обоє мають дати нотаріально посвідчену згоду.

Більше інформації можна знайти у «Правилах перетинання державного кордону громадянами України».