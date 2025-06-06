Львівська міськрада затвердила перелік дитячих садків, де із вересня працюватимуть групи для дітей від 1 року. Раніше у місті діяв пілотний проєкт, який вирішили розширити.

Групи раннього догляду за дітьми від одного року працюватимуть у садках:

№92;

№48;

№55;

№153;

№51;

№170;

№127;

«Дзвіночок»;

«Вільні»;

«Левомрій»;

«Веселка».

Зареєструвати дитину віком від 12 місяців до 2 років у ці групи можна із 1 по 31 липня. Щоб потрапити у групу раннього догляду, дитині має виповнитись 12 місяців станом на 1 вересня бажаного для зарахування року. Зарахування у садки відбуватиметься у серпні.

«Це рішення надзвичайно важливе не лише для батьків, яким потрібно поєднувати виховання з роботою, а й передусім для самих малюків. Адже перші роки життя – це ключовий період для формування пізнавальних здібностей, емоційного інтелекту та соціальних навичок. Ми хочемо, аби діти зростали в безпечному, якісному середовищі», – сказав директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що із 1 червня 2025 року у Львові дітей почали зараховувати у садки, і писав про все, що треба знати батькам.

Нагадаємо, торік у трьох пілотних закладах дошкільної освіти створили групи раннього догляду за дітьми, яким під час зарахування виповнилось 12 місяців. Такий досвід міське управління розвитку освіти перейняло в колег із німецького Мюнхена та впровадило у Львові.