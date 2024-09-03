У трьох дитячих садках Львова почали працювати групи раннього розвитку дітей від 12 місяців. На засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 3 серпня, збільшили штат працівників цих дитсадків.

У 2023 році Львівська міськрада затвердила програму «Майданчик змін», в межах якої у трьох дитячих садках Львова створили групи раннього догляду за дітьми, яким на час зарахування до дитячого садка виповнилося 12 місяців.

«Це пілотний проєкт, досвід якого ми перейняли від наших колег з Мюнхена. Відтепер у трьох садочках є групи, в яких діти з 12 місяців мають розвиткові заняття. Рішенням виконкому ми вносимо додаткові штатні одиниці в ці садочки – додаткових вихователів, бо маленькі діти потребують більшого догляду та уваги», – розповів керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Рішенням виконкому 3 серпня міськрада ввела нові штатні одиниці помічників вихователів, які допомагатимуть їм займатися з дітьми. Діти зможуть відвідувати ці групи лише у визначені години. Андрій Закалюк додав, що якщо проєкт буде успішним, його розширять й на інші дитсадки.

Додамо, що в межах пілотного проєкту такі групи відкрили в дитсадках №102, №149 та №88.