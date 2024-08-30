Новий житловий комплекс матиме 8 поверхів

У мікрорайоні Під Голоском у Львові збудують новий житловий комплекс із дитячим садком і підземним паркінгом. На сусідній ділянці забудовник власним коштом збудує комунальний дитсадок. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,66 га, що з 2023 року перебуває у приватній власності ТзОВ «Лінтер-Пласт». У 2021 році ділянка належала компанії «Лорестин». Тоді депутати затвердили ухвалу, якою дозволили перевести її із земель садівництва в землі житлової забудови.

У вівторок, 27 серпня, керівник управління архітектури Роман Крушельницький повідомив, що власник ділянки звернувся за містобудівними умовами та обмеженнями на будівництво нового 8-поверхового житлового комплексу у дві черги, а також дитячого садка на 120 місць на сусідній ділянці. Згідно з гарантійним листом, після завершення будівництва дитсадка забудовник передсть його в комунальну власність.

Візуалізація забудовника

Керуюча справами виконкому міськради Наталія Алєксєєва повідомила, що рішення про нове будівництво на Під Голоском погодили з мешканцями мікрорайону, а будівництво дитсадка буде відбуватися паралельно з ЖК. Тому виконавчий комітет ухвалив рішення про відхилення від мораторію на забудову в цьому мікрорайоні.

Нагадаємо, що у липні 2024 року Львівська міська рада погодила договір міни земельних ділянок в урочищі Голоско та вул. Заозерній. Одна з ділянок перебувала в комунальній власності, а інша розташована навпроти й приватизована ТзОВ «Лінтер-Пласт». На обміняній ділянці забудовник пообіцяв збудувати дитсадок.

ТзОВ «Лінтер-Пласт» зареєстроване у 2016 році та належить до групи компаній, що будують під будівельним брендом Auroom. Один із ЖК компанія вже будує в провулку Заозерному. Бенефіціарами компанії вказані Андрій Угрин, Андрій Криницький та Ірина Вітик, які й також належить ТзОВ «Леотренд». Обидві компанії фігурували у скандалі з виведенням з комунальної власності 22 га землі у мікрорайоні Під Голоском.

Додамо, що через активну забудову колись дачного мікрорайону Під Голоском у 2020 році виконком Львівської міськради запровадив мораторій на видачу містобудівних умов та обмежень на нове будівництво в цьому районі. Однак у січні 2023 року виконком видав ЛКП «Рембуд» МУО на будівництво комунальної школи на близько тисячу місць та дитсадка на приблизно 80 місць. У 2023 році мерія дозволила звести нове житло на Під Голоском в обмін на фінансування будівництва школи і садка. Пізніше також видали дозволи на будівництво ЖК із пільговими квартирами для військових.