Міський голова Львова Андрій Садовий у середу 21 травня записав відео на березі озера Корса у Брюховичах, з якого вперше за майже 10 років забрали паркан. Водойма незаконно перебувала у приватній власності й Верховний Суд у листопаді 2024 року повернув її громаді. Львів планує демонтувати всі незаконні будівлі навколо озера. «Брюховичі. Озеро Корса, як називають його в народі. Свого часу Брюховицька сільська рада з порушенням всіх норм законів віддала озеро й територію у приватну власність. Це все було незаконно. Ми судилися і маємо позитивне рішення Верховного Суду. Забираємо всі паркани. Слава Богу, літо й діти з батьками зможуть нормально йти плавати без жодних проблем. Те саме зробимо з самобудами, які тут незаконно набудовані», – сказав Андрій Садовий. Він зазначив, що паркан демонтувала Шевченківська райадміністрація. Наразі тривають суди щодо незаконно збудованих альтанок та ресторану-замку. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала 4,5 га з озером в оренду скандальній забудовниці Альбіні Савчук. Озеро розташоване за адресою вулиця Курортна, 20.