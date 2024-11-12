Зараз ця ділянка забудована готелями й огороджена парканом як будмайданчик

Касаційний цивільний суд Верховного Суду остаточно повернув ділянку з озером у Брюховичах у комунальну власність Львівської міської ради. Цю ділянку незаконно забудувала скандальна підприємиця Альбіна Савчук, однак прокуратура оскаржила виділення їй землі під забудову.

Йдеться про 4,5 га землі під озером на вул. Курортній, 20. У 2015 році Брюховицька селищна рада передала цю ділянку в оренду на 25 років скандальній місцевій підприємиці Альбіні Савчук. За землю вона щороку сплачувала 179 тис. грн.

Однак ділянку надали в оренду, не врахувавши, що на ній є водойма. У цьому випадку необхідно було провести торги та погодити паспорт водного об’єкта. Крім цього, договір оренди суперечить рішенню селищної ради, оскільки частину ділянки відвели під будівництво кафе, хоча 4,5 га надали лише для влаштування зони відпочинку, а інших рішень щодо зміни цільового призначення частини ділянки на землі житлової та громадської забудови селищна рада не приймала. Через це ще у 2016 році Львівська обласна прокуратура звернулася в суд.

4 жовтня 2021 року Шевченківський районний суд Львова визнав, що Брюховицька селищна рада порушила процедуру передачі земельної ділянки в оренду, а також законодавство щодо водойми на цій ділянці. Навколо озера орендарі збудували паркан, хоча мали передбачити доступ мешканців до водойми. Суд визнав недійсним рішення Брюховицької сільради та укладений договір оренди й зобов’язав Альбіну Савчук повернути земельну ділянку в комунальну власність.

Невдовзі Верховний Суд постановив повторно розглянути справу й 28 вересня 2023 року Львівський апеляційний суд підтвердив рішення першої інстанції. 31 жовтня 2024 року Верховний Суд остаточно визнав недійсним рішення Брюховицької селищної ради про передачу ділянки з озером в оренду Альбіні Савчук, визнав недійсним договір оренди та постановив привести ділянку до попереднього стану й повернути в комунальну власність ЛМР.

«Наступний наш крок - це відновлення провадження у справі про знесення обʼєктів самочинного будівництва навколо озера», – повідомила директорка юридичного департаменту ЛМР Гелена Пайонкевич.

Зараз ця ділянка забудована готелями й огороджена парканом як будмайданчик, а Альбіна Савчук зареєструвала за нерухомістю право власності. За інформацією Львівської міської ради, забудовниця збудувала готель у прибережній зоні без необхідних дозволів. У лютому 2024 року Альбіна Савчук змогла повторно зареєструвати на ділянку право оренди, всупереч рішенням судів. У березні Яворівський районний суд у межах кримінального провадження цю ділянку арештував.

Альбіна Савчук та її родина відома кількома будівельними скандалами в Брюховичах, а нещодавно стало відомо, що подарувала синові львівського воєнкома Андрія Дубового будинок в Брюховичах, ринкова вартість якого понад 100 тис. доларів.