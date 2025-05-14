Забудовник демонтував стару школу та розпочав підготовчі будівельні роботи

Господарський суд Львівської області визнав незаконною передачу землі ГО «Асоціація інвалідів захисників Вітчизни "Львівська здравниця"», де була розташована недобудована школа. На цій ділянці планують збудувати багатофункціональний комплекс.

Ідеться про ділянку площею 3,46 га на вул. Широкій, 2 у Брюховичах, де була розташована недобудована школа. У жовтні 2020 року Брюховицька селищна рада передала її користування громадській організації «Асоціація інвалідів захисників Вітчизни "Львівська здравниця"». Організація декларувала, що планує збудувати реабілітаційний центр для ветеранів війни. Однак зʼясувалося, що центр реабілітації мав займати лише невелику частину від загальної площі.

Коли Брюховичі увійшли до складу Львівської ОТГ, місто звернулося до правоохоронних органів, які відкрили кримінальне провадження через незаконну передачу землі. Тим часом ГО продала право забудови ділянки ТОВ «Сенсар Груп» й восени 2022 року компанія розпочала будівельні роботи, зокрема на території зрізали кілька дерев та встановили паркан. Через суд ці роботи вдалось зупинити. За оновленими планами, тут мають збудувати готель, дитсадок і реабілітаційний центр для ветеранів

Місцеві мешканці провели неодноразові пікети проти забудови цієї ділянки, втім підприємство ГО зареєструвало котлован як обʼєкт незавершеного будівництва. У вересні Господарський суд Києва скасував рішення виконавчого комітету селищної ради про надання містобудівних умови та обмежень на відповідне будівництво, а також дозвіл Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) на будівельні роботи. Крім цього, суд скасував право приватної власності ГО на об’єкт незавершеного будівництва. Втім забудовники скасували це рішення в апеляції.

Паралельно міська рада оскаржувала виділення землі. Як повідомили 14 травня в юридичному департаменті ЛМР, Господарський суд Львівської області визнав незаконним і скасував рішення Брюховицької селищної ради про передачу землі ГО «Асоціація інвалідів захисників Вітчизни "Львівська здравниця"» та скасував державну реєстрацію права постійного користування цією земельною ділянкою й зобов’язав повернути її у власність міської громади. Рішення ще можна оскаржити в апеляції.

Ділянка також фігурує в кримінальному провадженні. Проте всі арешти на це майно в межах кримінального розслідування були зняті. Підозру ще нікому не вручали.