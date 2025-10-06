Інцидент стався ввечері 4 жовтня у Володимирському районі

У селі Овадне Волинської області 16-річний хлопець піднявся на вагон поїзда та отримав опіки внаслідок ураження електричним струмом. Зараз підліток перебуває у лікарні, а правоохоронці проводять перевірку. Про це повідомила 5 жовтня пресслужба поліції Волині.

Інцидент стався ввечері 4 жовтня на залізничній станції «Овадне» Володимирського району. Слідчо-оперативна група встановила, що 16-річний місцевий житель виліз на вагон вантажного потягу, де його вдарило струмом.

Як уточнила ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук, потерпілого з 56% опіків госпіталізували до лікарні. У нього діагностували електротравму, термічний опік ІІ і ІІІ ступеня поверхні тіла.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ст. 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.