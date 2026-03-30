Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував податкові постанови та штрафи для львівської моделі OnlyFans Вікторії Лилик, дані про дохід якої ГУ ДПС у Львівській області отримала від британської компанії, якій належить платформа. Загалом податкова нарахувала моделі понад 19 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, у 2022 році українська OnlyFans-модель Вікторія Лилик отримала від британської компанії Fenix International Ltd, якій належить платформа з обміну інтимним контентом, 7605 доларів доходу. Через це Львівська ДПС провела позапланову перевірку та видала чотири податкові повідомлення про несплату понад 50 тис. грн податків на доходи фізичних осіб (ПДФО) за 2022 рік та нарахувала сукупно більше 19 тис. грн штрафів.

Штрафи від податкової модель вирішила оскаржити в суді, зазначивши, що задля позапланової перевірки податкова подала запит до відповідних органів Великої Британії без вказівки на конкретні факти діяльності Вікторії Лилик, які б свідчили про її ухилення від сплати податків. Натомість ДПС запросила інформацію про всіх громадян України, які отримували доходи від Fenix International Ltd» за створення контенту на платформі OnlyFans у 2020-2022 років.

У листопаді 2025 року Львівський окружний адміністративний суд в задоволенні позову відмовив, оскільки вважав підтвердженим факт отримання доходів від іноземної компанії без належного оподаткування. Однак модель оскаржила це рішення. Апеляційний суд зауважив, що сам перелік українських громадян, які отримували доходи від контенту на OnlyFans, отриманих від британської компанії, не може бути достатнім доказом про отримані доходи. Тому Восьмий апеляційний адмінсуд скасував податкові повідомлення ГУ ДПС у Львівській області. Ця постанова остаточна і оскаржити її не можна.

Нагадаємо, українська податкова регулярно отримує інформацію Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на OnlyFans.