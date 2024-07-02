Винуватиці аварії загрожує до 8 років ув'язнення

Аварія з двома постраждалими сталася у Тячеві. Внаслідок зіткнення Hyundai та Infiniti в лікарню з важкими тілесними ушкодженнями госпіталізували жительку Буштина та її 9-річну доньку.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 2 липня, 35-річна водійка Hyundai зʼїхала за межі проїзної частини дороги та зіткнулася з припаркованим на узбіччі Infiniti.

«У салоні Hyundai також знаходились 9-річний син водійки, 35-річна жителька селища Буштина та її 9-річна дочка. Внаслідок аварії малолітню дівчинку та її мати доставили до лікарні з травмами», – інформують правоохоронці.

У поліції відкрили кримінальну справу за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.