Унаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури

Увечері четверга, 4 липня, російські війська завдали удару балістичною ракетою по портовій інфраструктурі в Одеській області. Про це повідомляють Сили оборони півдня.

«Унаслідок удару пошкоджено будівлі та інші конструкції портової інфраструктури. Виникла пожежа, яку ліквідували», – ідеться у повідомленні.

За інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок ракетної атаки один цивільний загинув, ще семеро людей поранено. Він зазначив, що пошкоджені портові споруди та адміністративно-побутові приміщення.

Речник Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук уточнив, що під удар росіян потрапив порт у Чорноморську.

Одеської обласної прокуратури

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що внаслідок атаки загинула 46-річна жінка, семеро цивільних з травмами госпіталізували. Прокуратура області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).