Одна людина загинула і двоє отримали поранення внаслідок ракетного удару росіян по Очакову Миколаївської області, який росіяни завдали вдень у неділю, 19 червня.

«Вдень ворожою авіацією нанесено ракетний удар по Очакову. Рашисти намагалися зруйнувати портову інфраструктуру, разом з тим влучили і у приватний сектор, пошкодивши кілька будівель, поранивши 2 і вбивши 1 цивільну особу», – повідомило «Суспільне» з посиланням на оперативне командування «Південь».

Як зазначається в повідомленні, інформація про загальні втрати й руйнування уточнюється.

Нагадаємо, напередодні росіяни завдали ракетних ударів по Кременчуці та по Дніпропетровській області. Зокрема, вони вдарили ракетами по нафтобазі в Новомосковському районі на Дніпропетровщині, внаслідок чого спалахнулла масштабна пожежа, через що вибухнув резервуар із пальним. Під час гасіння пожежі загинули двоє рятувальників.