На Дніпропетровщині через ворожу атаку вибухнув резервуар з пальним, загинули рятувальники
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У Новомосковському районі на Дніпропетровщині на місці ракетної атаки, яку напередодні здійснила Росія, вибухнув резервуар з паливом, загинув рятувальник. Ще двоє рятувальників були госпіталізовані з опіками. Пізніше один з них помер. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
«Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака», – йдеться у дописі.
Резніченко зазначив, що один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.
Доповнено: згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі.
«Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей», – наголосив Резніченко.
Загалом внаслідок ворожої атаки постраждали 13 людей.
Як інформував ZAXID.NET, 18 червня у Новомосковському районі три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. Також у повідомленні попереднього дня зазначалося, що масштабна пожежа на місці триває, горять резервуари з мазутом та пальним.