Росіяни трьома ракетами знищили нафтобазу на Дніпропетровщині

У Новомосковському районі на Дніпропетровщині на місці ракетної атаки, яку напередодні здійснила Росія, вибухнув резервуар з паливом, загинув рятувальник. Ще двоє рятувальників були госпіталізовані з опіками. Пізніше один з них помер. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Щойно вибухнув резервуар з паливом у Новомосковському районі. Там рятувальники 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака», – йдеться у дописі.

Резніченко зазначив, що один рятувальник загинув, двоє з опіками ушпиталені.

Доповнено: згодом голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що у лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі.

«Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей», – наголосив Резніченко.

Загалом внаслідок ворожої атаки постраждали 13 людей.

Як інформував ZAXID.NET, 18 червня у Новомосковському районі три російські ракети зруйнували нафтобазу. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих. Також у повідомленні попереднього дня зазначалося, що масштабна пожежа на місці триває, горять резервуари з мазутом та пальним.