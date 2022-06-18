На нафтобазі велика пожежа, рятувальники приборкують полум’я

Російські військові обстріляли ракетами у Новомосковському районі Дніпропетровської області нафтобазу, постраждало троє людей. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив у Telegram.

«У нас знову «прильоти». У Новомосковському районі. Три ракети зруйнували нафтобазу», – написав Резніченко.

Він заявив, що на нафтобазі велика пожежа, рятувальники приборкують полум’я.

Резніченко повідомив, що постраждали троє людей, у них опіки. Всі у лікарні.

Як повідомляв ZAXID.NET, вночі і вранці 18 червня росіяни атакували ракетами Одеську область і місто Кременчук на Полтавщині. На Одещині російські ракети збили, а ось у Кременчуці вони влучили в нафтопереробний завод і теплоелектроцентраль. Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін заявив, що Кременчуцький НПЗ після чотирьох ракетних атак росіян не підлягає відновленню.