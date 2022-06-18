Росіяни атакували Одещину крилатими ракетами «Онікс», випущеними з Криму

У ніч на суботу, 18 червня, українські воїни збили над Одеською областю дві російські крилаті ракети, випущені з окупованого Криму.

«Вночі ворог атакував Одещину ракетами, які летіли з території тимчасово окупованого Криму. Дякую нашим військовим за гарно виконану роботу – дві смертоносні пташки знищено», – повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Як повідомляє «Суспільне» з посиланням на оперативне командування «Південь», росіяни атакували Одещину двома крилатими ракетами «Онікс».

За словами Братчука, у Чорному морі продовжує перебувати угрупування Чорноморського флоту Росії: 2 кораблі-ракетоносці, один підводний човен та три великі десантні кораблі. Речник голови ОВА наголосив, що загроза ракетного удару залишається дуже високою.

Нагадаємо, вночі 18 червня росіяни випустили від шести до восьми ракет по Кременчуці на Полтавщині. Зокрема, вони вчетверте завдали ракетного удару по Кременчуцькому НПЗ.