У ніч на 18 червня росіяни вдарили ракетами по і без того знищеному Кременчуцькому НПЗ

Росіяни в ніч на суботу, 18 червня, випустили по Кременчуці Полтавської області вісім ракет. Шість з них влучили у нафтопереробний завод, ще два – у ТЕЦ, по якій росіяни також били 24 квітня, повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

«Знову під ворожим ударом Кременчук. Від 6 до 8 російських ракет влучили по НПЗ та інших об’єктах інфраструктури. Подробиці – пізніше», – написав він у Telegram.

Пізніше він уточнив, що по НПЗ влучили шість російських ракет, ще дві – влучили в ТЕЦ.

«НПЗ і ТЕЦ за час повномасштабної війни зазнали найбільших атак і руйнувань серед усієї інфраструктури Полтавщини», – додав голова ОВА.

Кременчуцький НПЗ – найбільший в Україні нафтопереробний завод, він був основним виробником пального в країні. Росіяни за час повномасштабної війни вже завдали по ньому загалом чотири ракетні удари. Крім удару 18 червня, росіяни обстрілювали ракетами Кременчуцький НПЗ 2 і 24 квітня, а також 12 травня.

За даними обласної влади, інфраструктура підприємства знищена і завод не працює.