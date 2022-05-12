Кременчуцький НПЗ знову зазнав ракетного удару під час війни

Війська держави-терориста Росії знову здійснили удар чотирма ракетами по території Кременчуцького нафтопереробного заводу, розташованого у Полтавській області. Також були чути вибухи поблизу Полтави. Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Пізніше стало відомо, що по місту вдарили від 8 до 12 російських ракет.

«Чотири «прильоти» знову по Кременчуцькому НПЗ. Також звуки вибухів чутно було в Полтавському районі. Деталі згодом. Не залишаємо укриття», – написав він у Telegram.

Пізніше Лунін уточнив, що по місту вдарили від 8 до 12 російських ракет. Вони влучили по нафтопереробному заводу та інших об'єктах інфраструктури.

«Від 8 до 12 російських ракет вдарили по Кременчуку – по НПЗ та інших обʼєктах інфраструктури. Подробиці – пізніше. Загроза ударів залишається. Не залишаємо укриття!», – повідомив близько 18:00 Лунін.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, по нафтопереробному заводу завдали сім ракетних ударів. Ще одна ракета впала неподалік залізничних колій.

Як інформував ZAXID.NET, 2 квітня росіяни вперше обстріляли Кременчуцький НПЗ. 24 квітня російська армія знову завдала ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та Кременчуцькій теплоелектроцентралі. Тоді одна людина загинула й семеро постраждали.

Через завдані російськими військами руйнування Кременчуцький НПЗ не зможе повернутися до роботи до кінця року.

Кременчуцький НПЗ належить компанії «Укртатнафта», на ньому працюють понад 4300 людей. Він є найбільшим підприємством з виробництва нафтопродуктів в Україні і єдиним великим НПЗ, який досі працює.