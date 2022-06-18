Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів про наслідки ракетних ударів росіян по Кременчуці

Зруйнований російськими ракетними ударами Кременчуцький нафтопереробний завод (НПЗ) не підлягає відновленню, а інформація щодо того, чи можна відновити у місті теплоелектроцентраль (ТЕЦ) буде відома, ймовірно, в найближчий понеділок, повідомив глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Відповідаючи на запитання ведучого національного телемарафону про стан зруйнованих об’єктів на НПЗ, Лунін сказав: «Їх можна тільки збудувати заново».

Він зазначив, що НПЗ та ТЕЦ вже були зруйновані попередніми ударами, і нові атаки мало що змінили.

Лунін сказав, що Кременчуцький НПЗ цього року працювати так чи інакше не зможе, а що стосується ТЕЦ, то експерти наразі оцінюють її стан і більше інформації буде відомо вже з найближчого понеділка. Водночас обласна влада сподівається, що ТЕЦ відновлять до опалювального сезону. Якщо ж цього зробити не вдасться, то для подачі опалення розконсервують кілька міських котелень.

Нагадаємо, Росія рано вранці завдала ракетного удару по Кременчуку, зокрема по найбільшому в Україні нафтопереробному заводу. Це був четвертий ракетний удар по цьому об’єкту за час повномасштабного російського вторгнення. Окрім НПЗ, дві російські ракети також влучили у ТЕЦ, куди росіяни також били 24 квітня. Внаслідок суботніх ракетних ударів загиблих і постраждалих немає.