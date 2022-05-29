Увечері в суботу, 28 травня, росіяни влучили двома ракетами в одне з промислових підприємств Кривого Рогу Дніпропетровської області. Ракетний удар збігся з датою святкування дня міста.

«Ворожа атака по Кривому Рогу. Дві ракети влучили у промислове підприємство. Сильні руйнування», – написав у Telegram голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко і зазначив, що інформація про постраждалих уточнюється.

За інформацією голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, завод, у який влучили ракети загарбників, майже знищено.

«Приліт кількох ракет на територію одного із промислових підприємств промзони Кривого Рогу. Завод практично знищено. Чутно вибухи. У ліквідації наслідків пожежі задіяно підрозділи рятувальників», – написав він у Telegram.

За словами Вілкула, вранці в неділю ліквідація наслідків ракетного удару росіян по заводу в Кривому Розі продовжувалась.

Ані Вілкул, ані Резніченко не повідомили, в яке саме підприємство влучили російські ракети.

Водночас, як повідомив Офіс генпрокурора, цивільне населення внаслідок обстрілу не постраждало.

Зазначимо, що за 50 км від Кривого Рогу розташована лінія зіткнення, довжина якої становить близько 100 км. Росіяни регулярно обстрілюють населені пункти Криворізького району, розташовані поблизу Херсонщини.