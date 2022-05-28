Воїни Збройних сил України ліквідували командира десантно-штурмового батальйону 104 десантно-штурмового полку російської армії підполковника Алєксандра Досягаєва, повідомило в суботу, 28 травня, Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

«Олександр став найкращим у номінації “Крилата піхота” на фестивалі “Армія Росії-2021”, але при зустрічі з українськими воїнами йому це не допомогло», – йдеться в повідомленні.

Про Досягаєва відомо, що йому 33 роки. Де саме його ліквідували – не повідомляється, але наразі відомо, що частини 76-ї псковської дивізії, до якої входить і полк вбитого Досягаєва, беруть участь у масштабному наступі російських загарбників в районі Сєвєродонецька. Також десантники цієї дивізії брали участь у звірствах у Бучі.

В Україні за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували щонайменше 10 вищих офіцерів (ті, які мають генеральські звання) і щонайменше 45 старших офіцерів (полковників, підполковників, майорів і капітанів 1, 2 і 3 рангу). А за 93 дні повномасштабної війни українські захисники вже знищили 30 тис. російських загарбників.