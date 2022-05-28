Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку

Внаслідок широкомасштабного вторгнення в Україну з 24 лютого по 28 травня держава-терорист Росія втратила 30 тис. своїх військових. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

У відомстві повідомили, що бойові втрати російських окупантів за останню добу «поповнилися» ще 250 військовими, а тому загальні втрати особового складу ворога становлять близько 30 тис. осіб.

Найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Авдіївському та Криворізькому напрямку. Дані уточнюються.

З загальними бойовими втратами росіян від початку вторгнення в Україну можна ознайомитись в щоденній актуальній статистиці.

Своєю чергою, в ГУР Міноборони України стверджують, що Росії не вдається розв'язувати проблеми забезпечення своїх окупаційних підрозділів, які воюють в Україні. За даними розвідки, щоб уникнути відповідальності за втрату техніки, командири частин матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ забороняють водіям здійснювати евакуацію поранених та підвозити продукти і пальне до передових підрозділів. Понад 3 тис. тилових автомобілів армії агресора продовжують зберігатися у пунктах постійної дислокації.

Зауважимо, що сила «другої армії світу» на практиці виявилась перебільшеною: окупанти зазнали втрат попри значну перевагу в техніці, а також не змогли виконати поставлених завдань із захоплення Києва та Харкова. Відомо також, що ЗСУ знищили щонайменше 10 російських генералів на передовій.

Вже тепер відомо, що окупаційні війська втратили в Україні більше особового складу і техніки, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані. Втрати ворога перевищують також втрати росіян в обох чеченських війнах. Крім того, втрати Росії по особовому складу, танках і літаках перевищують розміри деяких інших армій світу.