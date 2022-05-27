Внаслідок точного влучення російська техніка була знищена разом з екіпажем

У соцмережах з’явилося відео від іноземних добровольців, які влаштували засідку на російських окупантів.

На опублікованому відео видно, що виявивши бронетранспортер противника, бійці простежили за ним за допомогою розвідувального дрону, а потім вийшли на зручну позицію та вдарили по БТР з протитанкового гранатомета, зазначає NV.ua.

Внаслідок точного влучення російська техніка була знищена разом з екіпажем.

Водночас екс-боєць полку «Азов», сержант Національної гвардії України, повідомив, що на відео зафіксована робота бійців спецпідрозділу «Кракен» на північ від Харкова.

Нагадаємо, на початку березня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що захищати Україну від російських окупантів зголосилися близько 20 тис. іноземних добровольців.