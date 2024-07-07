Правоохоронці перевіряють три версії аварії на Рівненщині, у якій загинули 14 людей.

Правоохоронці встановлюють причини ДТП у Рівненській області, внаслідок якої загинули 14 людей. Наразі слідчі розглядають три основні версії. Про це у неділю, 7 липня, повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненської області.

Наразі правоохоронці встановили особи всіх загиблих в аварії. Це жителі Хмельницької та Рівненської областей віком від 20 до 67 років. Наймолодшій жертві аварії – хлопчику, 4 липня виповнилось шість років. У ДТП також загинули батьки дитини. Втім, в автокатастрофі вижила 57-річна бабуся хлопчика. Медики діагностували у жінки закритий перелом передпліччя, закриту черепно-мозкову травму та забої грудної клітки. Наразі для її життя загрози немає. Правоохоронці вже допитали жінку. З її слів, єдине, що вона бачила, як на автобус їде вантажівка.

Наразі правоохоронці розглядають три версії аварії:

зіткнення автоцистерни на смузі зустрічного руху із маршруткою відбулось унаслідок пошкодження колеса;

випуск на лінію транспортних засобів із технічною несправністю;

неуважність водія, порушення правил дорожнього руху або ж інші непереборні обставини;

Щоб перевірити ці версії, поліцейські призначили 18 експертиз. Зокрема слідчі з’ясовують чи були водії у стані сп’яніння. Також правоохоронці оглянули місце події та вивчають документи, на підставі яких автомобілі були випущені на лінію для здійснення перевезень.

«Якщо під час досудового розслідування будуть встановлені факти порушення посадовими особами правил випуску транспортних засобів на лінію перевезення, буде надана правова оцінка і їхнім діям», – наголосили у Нацполіції.

Нагадаємо, у суботу, 6 липня, поблизу села Верхів Острозької у ДТП Рівненській області сталась масштабна смертельна аварія. Відомо, що водій автоцистерни виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з маршруткою «Рівне-Хмельницький». Внаслідок ДТП загинули 14 людей, серед них – шестирічний хлопчик.