Чоловік отруївся вихлопними газами та загинув

У суботу, 6 липня, у місті Трускавець на Львівщині в гаражі приватного господарства знайшли мертвим 32-річного місцевого мешканця. За попередньою інформацією, чоловік загинув від вихлопних газів власного автомобіля.

Як розповіли ZAXID.NET у поліції Львівщини, трагічний випадок стався в приватному гаражі в Трускавці. Близько 4:00 ранку тіло 32-річного місцевого мешканця знайшли родичі та викликали поліцію. На тілі ознак насильницької смерті не виявили.

За попередньою інформацією, чоловік завів автомобіль у гаражі та загинув від отруєння вихлопними газами. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ (умисне вбивство) з приміткою «нещасний випадок».