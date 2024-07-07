Екзитполи оголосили результати парламентських виборів у Франції

У Франції завершився другий тур виборів до нижньої палати французького парламенту Національних зборів. За даними опитувань, проведених на виборчих дільницях, ультраправа партія проросійської політикині Марін Ле Пен не змогла отримати більшість голосів. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на французькі ЗМІ.

За даними екзитполу Ifop, більшість голосів виборці віддали блоку ультралівих партій «Новий народний фронт». Це дозволить ультралівим отримати 180 до 215 місць у французькому парламенті. Друге місце посіла президентська коаліція Еммануеля Макрона, отримавши 150-180 мандатів. Ультраправа партія «Національне об'єднання», якою керує проросійська політикиня Марін Ле Пен, посіла третє місце та отримає приблизно 120-150 місць. Французькі журналісти зазначають, що жодна з трьох основних партій не отримала абсолютної більшості, тому парламентарям потрібно буде домовлятися про коаліцію.

За даними екзитполів, на парламентських виборах у Франції більшість голосів отримав блок ультралівих партій

Після оголошення даних екзитполів, лідер партії «Нескорена Франція», яка входить до лівого блоку «Новий народний фронт», Жан-Люк Меланшон закликав Емманюеля Макрона призначити прем’єр-міністра від лівого альянсу.

«Ми вирвали результат, який усі вважали неможливим, у чудовому стрибку громадянського духу… Люди уникли найгіршого. Президент має владу та обов’язок закликати “Новий народний фронт” керувати», – цитує «Суспільне» лідера партії «Нескорена Франція».

Нагадаємо, у неділю, 9 червня, президент Франції Емманюель Макрон несподівано оголосив про розпуск нижньої палати французького парламенту Національних зборів. У країні призначили достокові вибори. У першому турі перемогу здобула ультраправа партія «Національне об'єднання».