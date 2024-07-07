Жінці загрожує до 7 років позбавлення волі

На Закарпатті в пункті пропуску «Дзвінкове» прикордонники виявили у багажу жінки гранату та набій. Про це у неділю, 7 липня, повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Як повідомили у ДПСУ, у суботу, 6 липня, 24-річна українка намагалась перетнути кордон на автомобілі Honda. Під час перевірки її багажу службовий собака, який натренований на пошук вибухових речовин, виявив у речах жінки гранату Ф-1 та набій калібру 5,45 мм.

«Зі слів подорожуючої, гранату її попросили доставити знайомі, які проживають в Будапешті», – розповіли у ДПСУ.

Прикордонники Мукачівського загону сповістили правоохоронців про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» КК України, направлено повідомлення до Нацполіції. Жінці загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.